La leyenda del Jazz Pat Metheny llegará al Perú como parte de su gira mundial “An evening with Pat Metheny”. El guitarrista de jazz se encuentra en el selecto listado de artistas con más Grammys en la historia con veinte galardones en total, similar cantidad a la obtenida por el mítico Bruce Springsteen, y una notable carrera que abarca cuatro décadas y casi cincuenta álbumes, siendo un verdadero pionero en su género.

A lo largo de su reconocida trayectoria ha tocado con artistas tan diversos y notables como Antonio Carlos Jobim, Steve Reich, Ornette Coleman, Herbie Hancock, John Scofield, Jim Hall, Michael Brecker, Milton Nascimento, Pedro Aznar, Toots Thielemans, Enrique Morente, David Bowie y Carlos Santana. Además formó equipo con el tecladista Lyle Mays durante más de veinte años (una asociación que ha sido comparada a la de Lennon con McCartney y a la de Duke Ellington con Billy Strayhorn por los críticos y oyentes).

Este esperado concierto unirá a Metheny con músicos que le siguen los pasos en su virtuosismo. En la batería contará con el mexicano Antonio Sánchez, uno de los nombres más excelsos de la escena del jazz mundial.

La banda la completan la extraordinaria bajista Linda May Han Oh y el pianista británico Gwilym Simcock, figura estelar en el panorama europeo del jazz. Al ser consultado sobre cual será el repertorio qué tocará junto a ellos, el guitarrista deja abierta todas las posibilidades. “Realmente podría ser todo o nada. He escrito música nueva que será lanzada a principios del 2020 inspirado en esta gira, pero también me imagino tocando sólo música antigua una noche, o incluso tocar álbumes completos”, comentó en declaraciones previas a la gira.

A lo largo de su trayectoria el celebrado guitarrista ha ganado innumerables premios y reconocimientos como mejor guitarrista de jazz y varios discos de platino por discos como "Still Life (Talking)", "Letter from Home" y "Secret Story". Recientemente fue incluido en el "Downbeat Hall of Fame", convirtiéndose en el miembro más joven y sólo el cuarto guitarrista (uniéndose a Django Reinhardt, Charlie Christian y Wes Montgomery).

Su música ha servido a través de los años de banda sonora en innumerables ocasiones por lo que para su público seguidor es una oportunidad única y especial de vivir la experiencia que los ha acompañado durante su vida.

Este lunes 23 de marzo se realizará el concierto en el Gran Teatro Nacional. Entradas para este show están disponibles en Teleticket.