Danny Lilker: ​“Si hace mucho calor, creas música floja”

Danny Lilker, bajista de la banda estadounidense de thrash metal Nuclear Assault, se presentará por primera vez en el Perú el 9 de agosto en C.C. Festiva. El músico nos brinda un recuento de su carrera de más de 30 años, la cual incluye su paso por el grupo Anthrax a inicios de los 80.

¿Cómo se sienten a puertas de su primer concierto en Perú después de más de 30 años de carrera?

Estamos muy emocionados de tener nuestro primer concierto en Perú. Haremos lo que siempre hacemos. No ofreceremos un show con grandes luces ni con ropa de lujo, solo tocaremos thrash metal y esperamos que la gente lo disfrute de verdad.

¿Cuáles son las canciones que han preparado para sus fanáticos?

Con respecto al setlist, pienso que la gente estará muy feliz de saber que el 99% será material de la vieja escuela como las canciones de nuestros discos “Game Over”, “The Plague”, “Survive” y “Handle with Care”. Además, tocaremos una canción de nuestro más reciente EP “Pounder”.

¿Cómo fue desarrollarse como músico en la escena metalera de EE.UU. en los 80? Fue una época muy emocionante durante los inicios y mediados de los 80 en la costa Este del país. Éramos una escena muy fuerte y unida, la integramos bandas como Nuclear Assault, Whiplash, Overkill, Carnivore y claro, Anthrax, donde toqué por un par de años. Por otro lado, destacaban las bandas de hardcore. Fue una era genial, estábamos inventando un nuevo estilo. Fue muy divertido.

¿Consideras que las bandas de la costa este de EE.UU. desarrollaron un sonido y estilo diferente al de las del oeste como Metallica, Slayer, Testament y Exodus?

Sí, es verdad. Las bandas del Este tienen más influencia del punk y hardcore. Además, en esa zona el clima es más frío. Tal vez por eso la música que creamos era más intensa. Si hace mucho calor, creas música floja.

Nuclear Assault se separó a mediados de los 90, ¿qué fue lo que ocurrió?

Yo me fui de Nuclear Assault en 1992 para continuar mi carrera en un grupo de grindcore llamado Brutal Truth. Me resultaba más divertido. Nuclear Assault continuó sin mi por un período breve de tiempo con otro bajista. Es todo lo que puedo decir.

Con ese otro bajista lanzaron el disco “Something Wicked”, ¿qué tal te pareció?

Para ser honesto, no me gustó mucho. No era lo suficiente intenso para mí, sobre todo porque ya me encontraba tocando grindcore.

¿Nuclear Assault ya está trabajando en su próximo disco?

De hecho, no habrá un próximo disco de Nuclear Assault. Es muy difícil que todos logremos juntarnos porque vivimos en ciudades diferentes y cada uno tiene un trabajo aparte de la banda. Por esa razón nos enfocaremos en los discos antiguos.

¿Cuál es tu mejor y peor recuerdo de tu paso por Anthrax?

Vaya que debo hacer memoria para recordarlos. Veamos...el mejor recuerdo fue cuando Anthrax teloneó a Metallica en la parte norte de Nueva York en diciembre de 1983. Un mes después ocurrió el peor recuerdo, me refiero a cuando me despidieron del grupo tan solo tres días antes de que “Fistful of Metal”, el disco que grabé con ellos, fuera lanzado al mercado.