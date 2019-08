Denisse Dibós: “El arte me sirvió para no caer en depresión” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Aquella niña que en los recreos del colegio corría a la sala de música para refugiarse en las melodías del piano, hoy es una de las impulsadoras del teatro musical más reconocidas en el Perú. Denisse Dibós tuvo que renunciar a sus sueños de ser pianista en Los Ángeles por una lesión. Sin embargo, se reencontró con el arte en el mismo lugar donde inició todo: su escuela. Fue ahí que con 25 años decide montar su primera obra musical: Sueños de una noche de diciembre.

¿Su interés por la producción surge a raíz de este espectáculo en su colegio?

Así es. Esa obra fue un éxito, participó casi todo el colegio y conseguimos auspicios. Ahí mi amigo Horacio Paredes me dijo: “Tienes una vena de producción. Te vienes a trabajar conmigo”. Al año me di cuenta de que me gustaba este mundo. Así nace Preludio.

¿Cómo se maneja el financiamiento en una asociación cultural?

Es lo más complicado de mi trabajo. Estamos en un país en donde no tenemos leyes que nos favorecen. Se abusó de la Ley de mecenazgo y por eso se acabó. Ahora, todos pagamos justos por pecadores. El apoyo se busca de puerta en puerta.

¿Los asuntos políticos y económicos afectan a la cultura?

Claro. El apoyo de las empresas depende también de los temas coyunturales, todo eso se retrae. Este año, que ha sido difícil para el Perú, ha habido momentos en que he dicho: “Dios mío, ¿qué hago?”.

¿Buscar una sala de teatro también es un problema para los artistas?

Sí. Postular a un teatro del Estado es todo un trámite. Mi sueño es presentarme en el Gran Teatro Nacional (GTN), pero es casi imposible, sobre todo porque Preludio necesita un teatro por más tiempo, debido a que las producciones son grandes y el GTN solo te da por fechas.

"Le agradezco (al cáncer) porque no me ha matado, pero me ha hecho ver la vida de otra manera”

¿Cómo es la situación al interior del país?

Trujillo es la única ciudad, fuera de Lima, que tiene un teatro equipado. Hago un llamado de atención a los gobiernos regionales del sur y del norte para descentralizar la cultura.

Su pasión por el arte nació en las actividades de su colegio; sin embargo, no todas las escuelas cuentan con ello…

Siento que esto ya está cambiando, porque se está comprobado que el arte ayuda a los niños. A mí me sirvió en un momento difícil de mi vida para canalizar el dolor de la muerte de mi padre y no caer en depresión.

Su padre fue alcalde de Lima, ¿le interesaría ingresar a la política?

Aunque de él heredé ese amor por mi país, no me interesa entrar a la política. Puedo hacer patria desde mi trinchera, que es el teatro. Soy más feliz dejando un legado aquí, abriendo puertas para más producciones.

Fue madre a los 43 años, ¿cómo vivió esta etapa?

Un día me desperté y me di cuenta de que ya tenía 41 años y no había tenido un hijo, y yo deseaba ser mamá. Para mi suerte conocí al padre de mi hija y Paloma fue una bendición.

¿Hubo comentarios negativos cuando salió embarazada?

Sí, pero soy bien fresca para eso. Los comentarios no me afectaron, entendía que estaba en una sociedad en donde si no sales embarazada a los 30, ya eres vieja solterona.

Afrontó un cáncer de mama, ¿cambió después de este episodio?

Muchísimo, lo tomé como un jalón de orejas de la vida. Le agradezco (al cáncer) porque no me ha matado, pero me ha hecho ver la vida de otra manera. Es maravilloso ser apasionada con tu trabajo y con tus sueños, pero sin salud no somos nada.

Su niña también ha vivido este proceso, ¿cómo abordó el tema con ella?

No quería angustiarla, pero le hablé con la verdad. Lo entendió muy bien y me acompañó a todas las radioterapias. Recuerdo que abrazaba la máquina y le daba besitos diciendo “cura a mi mamá”.

Teniendo una hija, ¿es aún mayor la responsabilidad a la hora de elegir a una pareja?

Más o menos, aunque sí me encantaría (iniciar una nueva relación), pero no es algo que me quite el sueño. Si se da, genial.

¿En qué va a consistir este nuevo musical de Preludio?

Madres, el musical cuenta la historia de cuatro mujeres que afrontan la maternidad. Es una comedia musical divertida.

Perfil

Denisse Dibós, actriz y productora teatral

Fue parte del elenco de la película Asu mare 2 y 3. En el 2013 ganó los Premios Luces en la categoría mejor obra por El mago de Oz.