Diana Okuma: “Este libro es para que las personas se animen a contar sus historias”

Diana Okuma es una ilustradora que ganó el Tercer Concurso de Proyectos Editoriales 2018 de la Asociación Peruano Japonesa (APJ) con una serie de ilustraciones en la que cuenta, desde la cotidianidad, diversas historias de la comunidad nikkei.

Dibujos con trazos y colores mesurados, todos bajo la tinta del humor, Okuma nos acerca a su comunidad a través de Nikkei (APJ, 2019).

¿Ya venías contando la tradición nikkei a través de ilustraciones o se dio con el concurso del APJ? Siempre he estado dentro de la comunidad nikkei, por el colegio, mi familia. Cuando empiezo a estudiar, me doy cuenta de que había cosas diferentes o curiosas que otras personas no hacían y empecé a anotarlas en un cuadernito. Siempre me ha gustado contar historias. Realicé un trabajo para la editorial y vi la convocatoria. Entonces, me animé porque justo la temática tenía que ver con estas anotaciones. Nunca había hecho una publicación con ilustraciones, no pensé que iba a ganar.

¿Cómo ha sido tu experiencia de repensar tu identidad cuando hacías el libro? Conversando con amigos, compañeros de trabajos, familiares, que también les pasaban las mismas cosas que a mí, me dije: “Esto tiene que ser un patrón”. Pero otro proceso interesante fue que, a la hora de armar el proyecto, hubo un proceso de edición y pude conversar con la editora, los miembros del comité, y todos teníamos diferentes edades. Era muy interesante y decían: “Uy, esto se hacía antes, pero ya no” o “A mí también me pasó esto”. Enriqueció mucho el proceso. Además, fue un proceso de edición un poquito más estricto. Había datos que teníamos que corroborar, tener cuidado al colocar datos. Y, además, haber hecho el libro, aprendí más a la hora de editar.

¿Qué descubrimientos tuviste en ese proceso? Siempre tuve una duda. Soy peruana, pero tengo las raíces japonesas. Entonces, era un poquito de: “¿Qué soy?”. En Perú me dicen: “Ah, tú eres jalada, nikkei, sí, tienes raíces japonesas”. Cuando una está en Japón, de repente te dicen: “Tú eres extranjera”, a pesar de que podemos vernos igual. El libro me ayudó a despejar eso y seguir buscando más información de que sí, soy peruana con ascendencia japonesa. Me alegra mucho que haya personas que no conozco pero han conseguido el libro, lo han leído, y también sienten una empatía por las cosas que le han pasado y me la comparten. Eso ha sido lo más bonito.

Haces una breve introducción histórica y el resto son experiencias diarias. ¿Cuánto ayuda hablar de la cotidianidad para mostrar lo nikkei? Ayuda a que sea más cercano. Porque también he visto algunos libros donde cuentan partes de la historia, pero lo veo como que a tal persona le pasó. Si tomo cosas de la cotidianidad, me pueden decir: “Sí, también me pasó lo mismo”. Hay gente joven, mayor, pero en un contexto más actual y que se genera más empatía.

Y el humor en el libro también ayuda mucho... Trato de que las cosas que hago tengan un poco de humor, que la gente, cuando lo lea, se alegre, se ponga contenta. Y es una forma de acercarse más. Porque si lo hubiera puesto más serio, tal vez sería un poco más fuerte. Siempre trato de que haya una conexión más rápida y la risa ayuda mucho en esto.

¿Hay otra intención del libro, además de mostrar y acercarnos a lo nikkei? Fueron dos intenciones. Una fue mostrar cómo es la comunidad y que las mismas personas de la comunidad se encuentren ahí y puedan abrirse, así como las personas que no conocen la comunidad puedan entenderla un poquito, que conozcan. Y la segunda es que las personas se animen a contar sus historias. Porque todos tienen historias interesantes, pero la gente no se anima a hacerlo, quizás por un poco de temor. Yo estudié Diseño Gráfico, no escribo muy bien, pero igual trato de contar. Las personas, tal vez a través del dibujo, puedan contar sus propias historias.

PERFIL

Diana Okuma Oshiro

Ilustradora

Es egresada de la carrera de Dirección y Diseño Gráfico del Instituto Toulouse Lautrec. Ha trabajado como ilustradora en diversos estudios de diseño y animación.