Escritor peruano Marlon Aquino: “Lo más importante siempre será la vida”

La vida y la ficción, dos estados hermanados por la insatisfacción, son los ríos que se cruzan, combinan, manchan en la novela “Las ilusiones” (Caja Negra, 2019) de Marlon Aquino.

Un libro que transita por las interrogantes sobre la vocación, en este caso, la literaria, el amor, los miedos.

¿Qué preguntas hicieron surgir esta novela? Me hice la pregunta de qué pasaría si algún día pierdo la vocación por escribir, lo que siempre me ha gustado hacer desde que me estaba preparando para ingresar a San Marcos. Lo hago con mucho placer, me hace muy feliz. Cuando estaba terminando mi doctorado en Estados Unidos, me vino esa pregunta. Me invadió una suerte de miedo, terror. Casi como un cristiano que dice: ¿qué pasa si pierdo la fe en Dios? ¿Qué hacer luego? ¿en qué ilusionarse, motivarse?

Has dejado de publicar pero has seguido escribiendo… Sí. Mi primera novela la publiqué en 2011. Luego pasaron ocho años para que pueda publicar. He estado escribiendo, además de “Las ilusiones”, otra novela inédita. Y también muchos cuentos.

Tu vocación sigue intacta… Hay algo que sí comparto con Mario Ayala, el protagonista de la novela: para una persona lo más importante siempre será la vida. El arte nos ayuda a soportar pérdidas, a sobrellevar la soledad. Pero, por sobre todo, siempre estará la vida. Ayala dice que la ficción es una enfermedad, te hace daño porque hace que olvides la vida. Es un poco radical: “No quiero nada de ficciones, sino que quiero vivirlas. Vivir un gran amor y no escribir sobre eso”.

¿Compartes mayor parte de ideas sobre la literatura en tu novela? Sí, varias. Otras me parecen demasiado radicales. Yo ahora amo mucho la vida, quiero disfrutar con mis seres queridos. Pero también reconozco la importancia del arte. Siempre es bueno cuestionarse: por qué hacemos lo que hacemos. Puede ocurrir dos cosas: renuncias a algo o te reafirmas. En esta novela reafirmo mi vocación por escribir. Aunque deje de publicar, como el protagonista, Salinger, Pynchon, Dickinson, quienes dejaron la vida pública pero escribieron, yo siempre voy a escribir.

¿En el Perú hay escritores así? Hay casos de escritores que, por diversos motivos, han dejado de escribir. Lamentablemente muchos de ellos por falta de un estímulo: más que el económico, el de lectores. Hay vocaciones que también se frustran por la falta de apoyo editorial.

Se dice que la realidad no es suficiente, pero en tu libro planteas que las ilusiones tampoco lo son. ¿Esa insatisfacción es solo del escritor? Todos nosotros siempre estamos insatisfechos, siempre hay algo que nos falta. Las personas que tienen algo se aburren de ello, y otras morirían por tenerlo. La insatisfacción es propio de la condición humana. Pero esta insatisfacción también es el motor de nuestro progreso científico y artístico. Porque este escritor, a pesar de que habla en contra de la ficción, la literatura, no puede dejar de hacerlo. Para declarar esa insatisfacción, escribe. En la declaración de la insatisfacción también se construye arte. Muchas novelas, películas, pinturas nacen de eso. Lo que la gente no encuentra en la realidad, lo quiere plasmar ahí, lo quiere traer. En ese sentido, la insatisfacción debe ser la inspiración de todo artista.