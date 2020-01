Eugenio D’Medina Lora presentó su más reciente investigación, “Faustino, pragmatismo y utopía liberal de Sánchez Carrión”, con la que busca analizar y dar un acercamiento al pensamiento del “Solitario de Sayán”.

¿Por qué a uno de los formadores del concepto de “República” en el Perú se le ha investigado tan poco?

Una de las cosas que me llevó a este personaje es eso. Yo llegué de casualidad a Sánchez Carrión hace como diez años. Fui a hacer una ponencia sobre él, porque me impresionó su pensamiento. Me llamó la atención sus preceptos. Es un cuerpo de ideas muy características, como lo es el liberalismo clásico. Hay toda una corriente doctrinaria de lo que es este concepto. Para mí, hay dos razones del silenciamiento (a Sánchez Carrión). La primera es porque, la historiografía peruana, se ha relacionado a la independencia con Bolívar y San Martín. Es un peso más militarista, no tanto por la revolución de ideas. Cuando acá hablas de Independencia, hablas de 28 de julio, Batalla de Ayacucho y Junín. No hablamos de los pensadores que prepararon el concepto de las ideas en esta parte de Latinoamérica. Sánchez Carrión fue el más preclaro.

¿Qué significó el concepto de “República” para Sánchez Carrión?

San Martín y otros más vinculados a la oligarquía criolla tenían deseos de implantar aquí un rey. Su razonamiento era que nosotros estuvimos acostumbrados a virreyes. Él (Sánchez Carrión) se juega por una República, pero con ciertas reglas. Hay que diferenciar los derechos del hombre y del ciudadano. Lo pone clarísimo. Él no pensaba en una democracia como la que tenemos hoy en el Perú.

El concepto económico, ¿fue el que más se acercó a Adam Smith?

El liberalismo del que se ha hablado en la historiografía peruana, ha estado muy vinculada a Jean-Jacques Rousseau. La vertiente francesa es muy distinta a la anglosajona, donde está John Locke en la parte política y Adam Smith en la económica. La de Faustino cita la constitución americana, creada por John Locke. Es tanta su inspiración por los padres norteamericanos, que Sánchez Carrión se adelanta 200 años y habla de federalismo.

El silenciamiento que refiere, ¿tiene que ver por la falta de entendimiento a sus ideas?

Si uno examina a Sánchez Carrión, dista del personaje de cómo se le pinta. Él refería de una visión del mundo, cómo funciona Estados Unidos. Yo dejo una hipótesis y viene a ser lo que mencionas, que no se le entendió. El valor de este libro fue explorar el pensamiento político del prócer. No tanto entrar a la parte historiográfica, porque soy politólogo. Significa que, en el Perú, las ideas ya estaban. Las ideas liberales no empiezan con Vargas Llosa o Hernando de Soto, sino hace 200 años. Tuve una intención adicional. Los argentinos siempre elevan a Juan Bautista Alberdi como el gran liberal de América Latina. Él fue un tipo que vivió 73 años, casi el doble de Faustino. Es casi el autor de la constitución argentina. Faustino está a la altura de él, solo que lo preceden sesenta años.

Perfil

Eugenio D’medina lora, economista y politólogo

En el 2010 obtuvo el premio internacional “Caminos de la Libertad”. Posee un MBA de la Universidad de Quebec, Canadá. Es columnista de opinión desde 1995. Es licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú.