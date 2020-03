Federico Prieto Celi: “La ambición del poder es muy peligrosa”

Federico Prieto Celi ha escrito una crónica política de las últimas cuatro décadas de la historia nacional, como testigo y periodista, con anécdotas, datos y su mirada particular.

“Así se hizo el Perú” es una crónica política y no un libro de historia... Este libro recoge la historia política del Perú, desde el primer gobierno de Prado hasta el de Pedro Pablo Kuczynski, a raíz de su renuncia. Nos hemos ocupado de Toledo, Humala, Kuczynski, la corrupción, y también del triste final de Alan García. He tenido que poner, porque es importante, el suicidio de Alan García, que nos ha conmovido mucho, especialmente a los que lo tratamos. Tuvimos un trato cordial con, a pesar de que fui crítico con él.

¿Se lo critica pero la forma en cómo terminó su vida es otro asunto? Claro. Igual me pasó con el general Morales Bermúdez. Fui muy crítico de él y del general Velasco, en los doce años del gobierno militar. Pero pasado los años, tuve trato con el primero. El lector tiene la ventaja, cuando lea el libro, de que no está estudiando un volumen inmenso que va caso por caso, sino que toma lo principal y lo envuelve en anécdotas, hechos que recuerdo haber vivido y que hace más grata la lectura.

En un país de golpes de Estado, dictaduras, crisis. ¿Cómo ha sido la experiencia de escribir sobre estas cuatro décadas? Llevo más de 55 años haciendo periodismo y diría que tanto el Estado de derecho como la democracia política son muy débiles, hasta el punto de que el presidente dijo yo soy jefe de gobierno, no jefe de Estado. No solo es jefe de Estado, sino que, si vemos la Constitución, también es jefe de gobierno. Se deben distinguir bien de las funciones clásicas del jefe de Estado, algunas de carácter especial como el otorgamiento de los indultos. Es una gracia presidencial que está por encima de la legislación. El presidente no tiene que dar explicaciones. El indulto a Fujimori lo declaran írrito, lo vuelven a meter en la cárcel; es otra barbaridad.

¿Que regresaran a Fujimori a prisión le pareció un acto de demagogia? Es una reacción de odio, miedo y venganza. Fujimori ha sido uno de los mejores presidentes. No debió presentarse a lo que iba a ser su tercer periodo porque la Constitución autorizaba una reelección. La ambición del poder es muy peligrosa, eso habría que recordarle al presidente Martín Vizcarra.

