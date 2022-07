Las fiestas Patrias son una fecha ideal para aprovechar nuestro tiempo en familia, pero también para conocer más sobre nuestra historia, tradiciones y nuestra realidad nacional.

Nuestro país ha pasado por diferentes escenarios que son necesarios comprender, los momentos cumbres de nuestra independencia, el paso a la democracia y los constantes cambios de nuestra realidad política son temas que podrás explorar en diversos libros de reconocidos autores peruanos que se presentarán en la Feria del libro de Lima.

Por ello te compartimos un listado de 6 libros que podrás disfrutar durante este feriado largo:

La democracia sitiada- Gino Costa

Los periodos parlamentarios del 2016 al 2021 resumen una etapa especialmente convulsa en la política peruana. La corrupción, el populismo y el deterioro de la institucionalidad republicana, acelerados por la crisis de la pandemia, tomaron matices preocupantes y colocaron a la democracia del bicentenario en varias ocasiones al borde del abismo. En este libro, Gino Costa, protagonista de los momentos más álgidos que se vivieron al interior del Poder Legislativo, nos explica los pormenores de estos eventos con transparencia y ojo crítico, acercando a la ciudadanía a la realidad de los hechos.

«Lectura indispensable sobre la crisis política peruana. Gino Costa pasa del testimonio al análisis con la agudeza de quien ha vivido personalmente los acontecimientos decisivos, y enriquece su mirada una antigua vocación política, una sólida formación académica y un amplio recorrido en los sectores público y no gubernamental», afirma Milagros Campos, constitucionalista de la PUCP y miembro de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (2018-2019).

Dato: La presentación de La democracia Sitiada se realizará el lunes 25 a las 7:00 pm en la Sala José María Arguedas. Participa: Rosa María Palacios.

El descuartizador del hotel Comercio- Luis Jochamowitz

En esta pieza fundamental de la crónica literaria y policial, Luis Jochamowitz recrea los «grandes» crímenes de principios del siglo XX peruano. Al hacerlo, surge a contraluz el retrato de la sociedad que fuimos. Otra forma de observar la historia nacional es revisando su archivo patibulario: a sus protagonistas centrales, los criminales, pero también a sus víctimas, a los reporteros que escribieron sobre ellos y a los espectadores del lamentable teatro de asesinatos, robos y otros timos que incluso una sociedad bucólica hasta el aburrimiento supo engendrar.

De esta manera, El descuartizador del Hotel Comercio y otras crónicas policiales puede ser leído como un catálogo de criaturas de toda condición, al que el lector de ese tiempo se acercaba con morboso placer y el instintivo alivio de saberse a salvo. Lo mismo podrá hacer el lector contemporáneo, y, sin embargo, ahora que todo pasó, no dejará de notar un tono de descabellada aventura en cada uno de estos casos.

En esta reedición largamente esperada, Jochamowitz revisita el caso que le da nombre al volumen. A casi treinta años de su publicación, el descuartizador del Hotel Comercio regresa acompañado por una pandilla de marginales que nos muestran cuánto hemos cambiado y lo mucho que nos parecemos.

Dato: La presentación de El descuartizador del Hotel Comercio se realizará el martes 26 de julio a las 7:00 pm en la sala César Vallejo. Participan: Santiago Roncagliolo y Fidel Tubino.

Momentos estelares de la independencia del Perú- Bruno Polack y Mario Pera

Bruno Polack y Mario Pera rescatan del olvido los momentos estelares que la historia oficial del Perú pareciera haber olvidado.

La historia oficial es casi siempre la historia de los vencedores: el recuento de hechos que delimitaron el territorio de una memoria colectiva, la crónica de un momento fundante en torno al cual se unifica un sentimiento que perdura en el tiempo y se proyecta como el sueño de un futuro común. Pero ¿qué sucede con aquellas gestas que la historia oficial ha olvidado? Estos hechos son rescatados por Bruno Polack y Mario Pera, siguiendo la estela de Stefan Zweig en una versión local de sus momentos estelares de la humanidad, haciendo particular foco en aquellos personajes marginals sin cuya entrega a la causa independentista el destino del Perú habría cambiado para siempre.

Dato: La presentación de Momentos estelares de la independencia del Perú se realizará el martes 26 de julio a las 6:00 pm en la sala Abraham Valdelomar. Participan: Maribel Arrelucea Barrantes y Rodrigo Chávez

Parte de Guerra- Marco Zileri

Revive la independencia del Perú minuto a minuto.

Cuando la escuadra libertadora comandada por José de San Martín echó anclas en Paracas, el 8 de septiembre de 1820, la noticia dio la vuelta al mundo. La insurrección continental contra el Imperio español en América llegaba al virreinato del Perú. A partir de esa fecha, se desencadenaron una serie de acontecimientos que gatillaron el despacho de múltiples «partes de guerra», y que, en nuestros tiempos, habrían merecido todas las semanas una primera plana en la prensa.

Parte de guerra. Noticias de último minuto de la independencia del Perú (1820-1821) es un registro de los sucesos más relevantes de la gesta emancipadora: un viaje en el tiempo desde el desembarco de San Martín en Paracas hasta la proclamación de la independencia en Lima, narrado por 37 reconocidos historiadores peruanos y extranjeros, que incluye, además, un imprescindible testimonio escrito por un protagonista de la época.

Publicados originalmente en el diario La República —los dos primeros en Caretas— la misma fecha en que los hechos ocurrieron 200 años antes, los 47 artículos que conforman este volumen siguen la secuencia cronológica de los acontecimientos, acercándonos así al nervioso pulso del proceso emancipador con un lenguaje que emociona y atrae.

Dato: La presentación de Parte de guerra se realizará el miércoles 27 de julio a las 8:00 pm en la sala José María Arguedas. Presenta: Natalia Sobrevilla

La condena de la libertad- Alberto Verga y Paulo Drinot

La condena de la libertad. De Túpac Amaru II al bicentenario peruano en seis ensayos y un colofón. Es un libro indispensable para comprender el incierto Perú actual.

El Perú del bicentenario es un país desmoralizado. El desánimo proviene del agotamiento del proyecto constitucional de 1993 y del de la democratización del año 2000. No es la primera vez en nuestra historia, sin embargo, que proyectos de nación naufragan al cabo de unas pocas décadas. Lo propio ocurrió con el Estado guanero y la pax castillista, el civilismo, el indigenismo, el aprismo, el reformismo militar o la Constitución de 1979. ¿Qué explica esta tendencia a la inestabilidad constante, a andar y desandar?

En siete ensayos inéditos, escritos por especialistas de primer orden, La condena de la libertad reinterpreta 250 años de historia nacional y echa luz sobre los principales desafíos que el Perú ha enfrentado desde la independencia hasta la era contemporánea. Incluye ensayos de Natalia Sobrevilla Perea, Charles Walker, Eduardo Dargent Bocanegra, Cynthia McClintock y José Luis Rénique.

Dato: La presentación de La condena de la libertad se realizará el viernes 29 de julio a las 7:00 pm en la sala Jorge Eduardo Eielson . Participan: Francisco Sagasti, Mariella Noles y Magally Alegre

Anatomía de una tragedia- Umberto Jara

Anatomía de una tragedia es un libro que contiene diversos artículos que componen un testimonio sobre los años vividos en una constante accidentada política y que reunidos también parecen encender una pequeña luz para alumbrar la falta de memoria que tanto aqueja a los peruanos.

“Los artículos están escritos con el estado de ánimo de momentos puntuales en estos años calamitosos. Diré que su materia proviene de un corazón (y un teclado) cargado de furias y penas. El título habla de una tragedia peruana. Sin duda, muchos no estarán de acuerdo con la palabra tragedia y ese es otro signo de peruanidad: no aceptar lo que ocurre por la antigua creencia de que Dios es peruano y vendrá al rescate. Lástima que la realidad no tiene dioses. Y, por eso, mejor recurrir a la sensatez para entender que, cuando un país es destruido por bandas de oportunistas disfrazados de políticos, estamos ante una tragedia: más atraso, más pobreza, más desconcierto y el futuro convertido en una incógnita. A pesar de lo dicho, los textos de este libro contienen una esperanza. Si aprendemos a decir las cosas tal cual son, los impostores quedarán al descubierto y habremos de recuperar la capacidad de ser verdaderos ciudadanos”, relata el autor sobre su nuevo libro.

Dato: La presentación de Anatomía de una tragedia se realizará este domingo 24 de julio a las 6:00 pm en la sala Jorge Eduardo Eielson

