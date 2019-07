Fernando Pazos Parró, el artista peruano que llama a la reflexión sobre los sueños de los niños

Síguenos en Facebook

El arte se lleva en las venas. Desde pequeño dibujaba; en blanco y negro, poco a poco comenzó a añadirle color a sus pinturas y como cualquier niño setentero creció leyendo "comics", lo que hizo que desarrollara una pasión para aprender a dibujar por correspondencia, el punto donde inicia su aventura en el mundo de la pintura.

El artista peruano Fernando Pazos Parró ahora nos cuenta sobre cómo ha ido creciendo su pasión por el arte y sobre la Exposición Let the Children Play que presentará del 22 al 26 julio 2019 Nueva York, Estados Unidos, donde fue invitado por las Naciones Unidas.

Un material que esta dirigido a la reflexión sobre la niñez y las dificultades que muchos menores han vivido y viven, cuando son llevados a la guerra o deben trabajar desde muy pequeños para sustentarse a ellos o su familia.

"En este caso se esta tratando temas de la niñez. Yo llevo trabajando cinco años en tema de juguetes de niños y justamente lo que estoy haciendo es reflexionar sobre porqué los niños pequeños no juegan y están en la guerra o están trabajando", comentó Pazos a Diario Correo.

Asimismo contó que el objeto que lo inspiró para esta nueva creación fue un reloj 'cucú' que lo hizo reflexionar sobre la libertad.

"Yo estaba buscando material para mi trabajo, tenía ganas de hacer juguetes y no encontré ningún juguete en mi cabeza interesante pero si encontré un objeto para adultos que fue un reloj 'cucú', me inspiró a un montón de cosas , ya que es un pájaro que no es libre, que está dentro de una caja y no puede volar. Y recurro al tema de los sueños para reorientar el tema de su libertad y hablo sobre que duerme para empezar a vivir", explica.

"De esto se trata un poco la cosa con los niños, que ellos sueñen, los que van a las guerras, a trabajar, en el mundo. Los sueños de los niños tienen que ser libres", añadió.

De igual forma indicó que muchos adultos generalmente se refieren a los niños en tercera persona, pero lo que no recuerdan es que todos hemos pasado por esa etapa y en el fondo de nuestros corazones aún lo seguimos siendo.

Si bien Fernando Pazos sostiene que el arte es una profesión a la que no puede dársele mucho tiempo debido a que muchos creen que es un pasatiempo, si precisa que todo es arte en este mundo.

"Es un sueño de muchas personas, muchas personas que son arquitectos, diseñadores gráficos han encontrado una forma rentable de ser artista", añadió.

Sin duda Fernando Pazos llamará a la reflexión y hará recordar a muchos la época de su niñez y los sueños que tenían y quizás aún mantienen en la Exposición que presentará en los pasillos de la sede principal de la ONU en Nueva York.