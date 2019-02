Festival de Artes Escénicas de Lima regresa en marzo

El Festival de Artes Escénicas de Lima– FAE LIMA 2019, evento que bajo el lema, “Todos somos teatro”, este año presenta una programación que reúne 11 obras de teatro peruanas y seis internacionales provenientes de Argentina, Francia, Brasil, Chile, México, Uruguay y Reino Unido.



Las puestas en escena internacionales que serán parte del FAE LIMA 2109, que irá del 6 al 16 de marzo, son "Democracia" (Brasil/Chile), adaptada de Facsímil de Alejandro Zambra y dirigida por Felipe Hirsch; "Gala" (Francia) espectáculo cuyo concepto y dirección está a cargo del coreógrafo y bailarín Jérôme Bel.



También estarán "Josefina la gallina puso un huevo en la cocina" (México), creación colectiva de Vaca35 Teatro en Grupo y dirigida por Diana Magallón; "Lítost, la frustración" (Uruguay), dramaturgia y dirección Jimena Márquez; Medea electrónica (Reino Unido) adaptación de la tragedia griega dirigida por Mella Faye; "Todo tendría sentido si no existiera la muerte" (Argentina), con la dirección de Mariano Tenconi Blanco. Mientras que las obras peruanas que se podrán ver son "Astronautas", escrita por Jorge Castro, Mateo Chiarella, Héctor Gálvez, Gino Luque, Gerardo Ruiz Milán y dirigida por Jorge Castro; "Deshuesadero", de Carlos Gonzales Villanueva y dirigida por Fernando Castro; "Estos pantalones no son mis pantalones", escrita por Tomás Carreño y Sue Morrison, dirigida por Sue Morrison; Todos los sueños del mundo", escrita y dirigida por Mariana de Althaus; y "Vladimir", escrita por Alfonso Santistevan y que tiene Alberto Isola en la dirección. El FAE LIMA 2019 también contará con cinco talleres internacionales dictadas por el director argentino Mariano Tenconi Blanco, la Compañía Pecho Mama del Reino Unido, el uruguayo Santiago Duarte de la compañía Medio Mundo, Trinidad Gonzales de Chile, etc.

Dicho festival se desarrolla bajo la curaduría de Vanessa Vizcarra y reúne nueve salas de teatro como el Centro Cultural Cine Olaya y el Auditorio Miraflores del Británico Cultural. Mayor información en la página web del FAE Lima - Festival de Artes Escénicas.