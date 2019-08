Francisco Lombardi: “Mi intención es hacer cine hasta que el físico me lo permita” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

“De no haber sido cineasta, seguramente hubiera sido escritor”, dice Francisco Lombardi, quien ha llegado a esta entrevista con un libro en las manos.

El director ha incorporado en sus películas, a lo largo de su carrera de más de 40 años, historias de autores como Enrique Congrains, Mario Vargas Llosa, Dostoyevski, Alberto Fuguet, Alonso Cueto, Julio Ramón Ribeyro.

Del último escritor, por ejemplo, incluyó Los gallinazos sin plumas como inspiración para una de las historias que retrataron una época dura del país en Caídos del cielo.

En 2020, Caídos del Cielo cumple 30 años de su estreno y ahora se proyectará su versión remasterizada...

Se ha digitalizado, está en 4K y la exhibición será en un DCP. La veremos en las condiciones en que se filmó. Para mí, la película ha sido un redescubrimiento porque las atmósferas, los colores, que estaban un poco perdidos, se han recuperado. Además, se ha mantenido bastante bien, pero eso lo determinarán los nuevos ojos que la verán. Hay una generación que no la ha visto. Es una primera proyección para un público limitado, pero espero que tanto Caídos del cielo como La boca del lobo se proyecten luego en una función de retrospectiva.

¿Cómo ubica esta película en su obra?

Caídos del cielo está dentro del grupo de las películas que valoro más y la considero dentro de lo más cercano de los que eran mis propósitos.

Uno regresa a la película y se ve que parte del caos en Lima se mantiene...

Sí, pero fundamentalmente la película quiere retratar un determinado momento histórico. Ha cambiado bastante el país de ese momento al de ahora. La cinta se hizo en las postrimerías del gobierno de Alan García, cuando teníamos hiperinflación, terrorismo: el país vivía en una etapa de desánimos.

¿Cómo insertó Los gallinazos sin plumas de Ribeyro en la película?

Yo tenía muchos deseos de hacer una película que contara no una, sino varias historias, y tener diferentes generaciones retratadas para captar la sociedad peruana o limeña. Yo había esbozado dos historias, como la de esta chica que se quiere suicidar —el punto de partida fue una situación real que me tocó vivir—. El cuento de Ribeyro, que me gusta mucho, se acomodaba muy bien.

Además de ser cinéfilo, también es lector. ¿Qué novelas o cuentos le gustaría llevar al cine?

Nunca descarto nada de lo que pudiera venir. Podría ser una obra literaria u obras originales, pero no necesariamente tiene que ser así. Los proyectos, en esta etapa de mi vida, son bien complicados, porque empiezo a trabajar una idea y si no cumple cierta ambición que puedo tener para lo que viene, la descarto. Y en los últimos años he estado más descartando proyectos que haciendo. La guerra del fin del mundo de Vargas Llosa, por ejemplo, fue un proyecto de una película enorme que nunca se pudo hacer. Siempre es por un tema económico. El cine, lamentablemente, ahora mucho menos que antes, es una actividad que requiere de presupuestos.

¿En esa situación se encuentra Amelia?

Amelia está esperando un concurso de posproducción que hay ahora en DAFO y si tenemos el beneficio de la ayuda, podría estar lista para fin de año, porque la película ya está editada: nos está faltando toda la parte final de la posproducción.

¿Alguna vez escribió literatura?

No, no. Cuando regresé de estudiar cine, hice periodismo e intenté escribir. Pensaba que mi oficio iba a ser escribir, pero cambió la situación. Vino la Ley de cine, la famosa 19327, que tuvo entre sus impulsores a Armando Robles Godoy, y nos abrió la posibilidad de hacer cine, que era mi idea original y que ha sido siempre mi vocación. Eso determinó que dejara un poco el tema de la escritura. Pero de no haber sido cineasta, seguramente hubiera sido escritor.

¿Cómo ve el cine peruano de ahora, entre taquilleras e independientes?

El panorama está bien dividido: hay propuestas muy comerciales y muy independientes. El tema de las películas masivas, como las comedias, tendrá su límite, no creo que tenga mucho futuro. Existirá, pero el público se cansa de las mismas fórmulas. Espero. Y el cine independiente sobrevivirá porque tiene un espacio, que son los festivales internacionales, y la ayuda de DAFO. Extraño ese punto intermedio, que ha quedado un poco vacío: un cine de autor más abierto a un público masivo. No entreguemos todas las pantallas al cine extranjero. Los megaéxitos deberían tener un mínimo de conversación con películas que nos hablen de lo que vive el Perú.

"El tema de las películas masivas, como las comedias, tendrá su límite, no creo que tenga mucho futuro”

Hace poco cumplió 70 años y Amelia está casi terminada. ¿Seguirá rodando películas luego de esta?

Sí, mi intención es seguir haciendo cine hasta que el físico me lo permita. Tengo la aspiración de poder hacer algunas películas más. En gran medida va a depender de las posibilidades que tenga el Ministerio de Cultura de seguir apoyando el cine nacional porque sin eso, hoy, con lo complicado que es ingresar a la cartelera, es muy difícil hacer cine.

Perfil

Francisco Lombardi, director de cine

Nació en Tacna en 1949. Ha dirigido La boca del lobo, Bajo la piel, La ciudad y los perros, Tinta roja, Ojos que no ven, entre otros clásicos del cine peruano.