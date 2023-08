La Galería Índigo presenta “Arboretum”, muestra individual de la artista plástica Chichi Uccelli, una bella y particular colección de esculturas que invitan al espectador a tomarse una pausa y reflexionar sobre la relación entre la naturaleza, ser humano y su conexión. La muestra estará abierta al público desde el jueves 24 de agosto y es de ingreso libre en la avenida El Bosque 260, San Isidro. El horario es de lunes a sábado de 10:30 am a 7:30 pm; domingos y feriados de 11:00 am a 7:00 pm.

“Arboretum” es la palabra en latín que la artista ha elegido para nombrar su exposición; Uccelli ha creado un nuevo e idílico hábitat de árboles muy a su estilo, baobabs, sauces, olivos, mirtos se verán representados en estas piezas trabajadas en bronce, resina, cerámica, troncos y cortezas.

Catorce esculturas que nos presentan escenas sacadas de la mente de la artista, árboles naciendo de la tierra como niños de sus madres, mujeres cobijadas bajo la sombra de una copa de árbol, niños haciendo rondas, el disfrute de la introspección y la meditación cerca a la naturaleza, mujeres siendo cómplices, árboles llorones y hasta la representación del mito de Apolo y Dafne.

La muestra estará vigente desde el jueves 24 de agosto hasta el miércoles 20 de septiembre (Foto: Difusión)

Los árboles pueden vivir más de quinientos años, mientras su tronco se agranda y la vida se multiplica gracias a ellos. Para Uccelli las raíces son como los pies hundidos en la tierra de dónde venimos y dónde volveremos, las ramas son las decisiones que tomamos para los caminos entrelazados que se nos presentan cada día y los frutos son los resultados de ese esfuerzo. Esta muestra es un homenaje y una manera de pedir perdón a la olvidada madre naturaleza, agradecerle, reconocer que somos menores, pedirle permiso para continuar y mostrar una reverencia.

Chichi UccelliE es artista plástica, discípula de Margarita Checa. Su trabajo en bronce fue premiado en la Bienal de Ancona, Italia 2011. Ha realizado exposiciones colectivas e individuales en Boston. También ha participado en varias colectivas e individuales en Lima. Desde hace 10 años realiza una individual cada dos años, bajo la asesoría de Jaime Romero. Esta es la octava exposición individual de esculturas que presentará en Lima.