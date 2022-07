“Claro que todavía conservo los libros, me los regalaron en diciembre que es mi cumpleaños y me los llevaba a la playa para leerlos. Hasta hoy que los abro en busca de una fotografía, un detalle, o un parte de guerra, hay granos de arena en algunas de sus páginas”, cuenta Gaviola que presenta hoy “Perú Batalla 2″ en la Feria Internacional del Libro de Lima 2022.

Qué buena motivación fue acercarte a la historia desde niño...

Sí, creo que fue el mejor regalo que me pudieron hacer mis papás y muchos años después, sucedió algo muy personal con la publicación de “Perú Batalla 1″. El libro llegó a las librerías el 19 de julio del 2021 y ese mismo día voy a visitar a mi mamá que estaba muy enferma, casi no reaccionaba y le digo: ‘mira mamá, salió mi primer libro que tú tanto querías’. Ella solo escucho y al día siguiente fallece.

Una fecha que no vas a olvidar nunca...

Fue un día terrible, porque recibía la mitad de las llamadas para felicitarme por el libro y la otra mitad para darme el pésame por la muerte de mi madre. Fue un día de emociones encontradas, posiblemente el más intenso de mi vida hasta hoy. Por eso, es que el segundo libro se lo dedicó a ella, porque me impulsó a cumplir mi sueño.

Ella debe estar orgullosa porque sale “Perú Batalla 2″, ¿te quedaron muchas historias en el tintero?

Es básicamente por la respuesta del público, en el primer libro se contaron en nueve capítulos desde la rebelión de Túpac Amaru hasta la guerra con el Ecuador y en la redes sociales me sugerían que escriba solo sobre la Guerra con Chile. En el Perú no es un secreto que tenemos casi una obsesión histórica con ese conflicto. Hablé con mis editores y nos pusimos de acuerdo para hacer el segundo libro sólo sobre la Guerra con Chile.

Y definitivamente con más historias y personajes que merecen ser conocidos...

Hablar de las mujeres en la guerra era un tema pendiente, por eso, le dedico un capítulo entero a una de mis heroínas favoritas, Leonor Ordóñez Surichaqui, casi nadie sabe que ella es una de las dos únicas mujeres que están enterradas en la Cripta de los Héroes. Esa es una historia que yo sentía que se debía conocer, así como lo merecían los niños héroes de la Batalla de San Pablo, por ejemplo.

También demuestras que la corrupción no es solo un asunto de estos tiempos...

Cuando estalla la guerra, el Perú tenía pocos buques y se compraron dos que eran monitores, el Manco Cápac y el Atahualpa, ¿y dónde está la corrupción dirás tú? Es que eran unos buques tan malos y viejos que los tuvieron que remolcar desde Estados Unidos y duro un año el traslado, y digo remolque, porque esos monitores eran buques de río, no debían entrar en el mar y el Perú los compró para que defiendan nuestra costa. ¿Te pones a pensar qué ladronazos se habrán llenado los bolsillos con esa compra?

Un periodista contando los episodios de la historia de un país, con otra visión, otra perspectiva.

Eso me lo comentó un amigo hace poco, él me decía: has escrito el libro que hubieras querido leer en el colegio. Y es que hay gente que tiene miedo de abrir un libro de historia o de ver una película histórica, pues teme quedarse dormida. Muchas veces los que nos ofrecen es casi un documento notarial, una sucesión de nombres, números y lugares sin meterle sentimiento, como sí lo va asumir un periodista, un comunicador.

Los periodistas vamos a buscar dónde está la pepa.

Exacto, y ahí entra mi mi lado de comunicador. Un profesional de la historia, antropología, sociología por su formación académica puede ser quizás un poquito más duro para comunicar, y nosotros, lo que intentamos es llegar al público, yo trato de que el libro no sea solo ameno sino de que pueda fluir y que capture al lector. Y creo haberlo conseguido.

GASTÓN GAVIOLA DEL RIO

Periodista. Ha trabajado como reportero, editor y conductor en diversos medios de comunicación peruanos. Estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Derecho en la PUCP.