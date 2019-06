Guns N´Roses confirma grabación de nuevo disco

Síguenos en Facebook

Slash, guitarrista de la banda estadounidense Guns N´Roses ha confirmado la grabación de un próximo disco.

A través de una entrevista telefónica para Detroit’s 101 WRIF, el músico de rock reveló que cuando finalicen las fechas programadas para presentarse en Estados Unidos, ingresarán a los estudios de grabación para trabajar en el nuevo disco.

“Después de estos conciertos con Guns, trabajaremos en el disco. Cuando terminemos la gira en el otoño, nos comprometemos a enfocarnos en el próximo disco”, reveló para dicha emisora.

Asimismo, añadió que la banda no suele planear, es por ello que no suelen contar en las entrevistas que brindan sobre sus próximos proyectos. "La parte divertida y genial de la banda es que realmente no hablamos mucho sobre los planes y simplemente sucede. Nunca hemos tenido un calendario o un camino para hacer las cosas. He escuchado algunas cosas magníficas que Axl tiene, cosas realmente geniales en las que ha estado trabajando. Así que estoy entusiasmado”, comentó Slash.

México

Finalmente, a través de sus redes sociales revelaron que tendrán dos fechas de conciertos en México. Jalisco, en Guadalajara el 18 de octubre y el 20 en el estadio Caliente de Tijuana.