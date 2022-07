Por ejemplo, adaptará la novela “La uruguaya” de Pedro Mairal al cine y estrenará una serie basada en su cuento “Canelones”. Son dos proyectos financiados por más de 2 mil productores y socios, todos lectores y seguidores del trabajo del escritor.

En medio de tantas aventuras, el autor de “Messi es un perro” vuelve al Perú para leer cuentos en la Feria Internacional del Libro de Lima 2022.

Cuando empezaste Orsai, ¿tenías planeadas estas ramificaciones?

Nunca hay plan. Era incapaz de tejer estrategias en los primeros tiempos de Orsai. Después, con los años, fui entendiendo el gran sistema que es tener una comunidad. Comprendí que el último y gran marketing es ser completamente genuino. A estas alturas, no sé si lo soy por honesto o marketinero, pero decir la verdad es el único camino.

La confianza es clave...

Hoy sí sé que cualquier cosa trasnochada que se me ocurre tiene más posibilidades de realizarse. Pero esa idea debe tener una cierta seducción al futuro, ser algo que no se ha hecho todavía y debe prometer diversión en el proceso. Así es muy difícil que salga mal. Que mucha gente confíe es un motor tremendo.

¿Qué se viene en Orsai?

Con mucho esfuerzo, intentaremos convertirnos en universidad en 2025, en narrativa, quizá la primera en Latinoamérica con las características que pensamos. En estos años, trabajaremos en ser buenísimos como institución que se dedicará a la educación terciaria y luego vamos a matricularnos y generar una universidad. Esa es la nueva idea.

¿De Escritura Creativa?

Desde la construcción de una obra dramática para teatro hasta la composición de una canción, una novela, un cuento, periodismo, crónica. Todo lo que tenga que ver con contar una historia.

Te veo enseñando cómo leer cuentos en público…

También tiene que ver con eso. Todo lo que te imagines e, incluso, lo que no se nos ocurre todavía, porque aún no ha sido inventado pero tiene que ver con la narrativa, como el videojuego y todas las aristas que también viene con el metaverso. Es decir, la narrativa, contar, divertirnos.

Con tantos proyectos, ¿te da tiempo para escribir?

Hoy, para mí, escribir es esto. Escribir bases y condiciones de concursos, reglamentaciones de inversión para generar películas, adaptar guiones. Ya no es sentarme a la tardecita porque se me ocurrió una idea y bajarla al papel en formato cuento. Eso lo hice por catorce años y lo dejé en 2015 para dedicarme de lleno a esto que hago ahora, que tiene más que ver con escribir historias en directo.

Como armar una película...

Se me ocurre la historia de 2500 personas que llegan a construir una película si ponen 100 dólares y luego pueden escoger a los actores y actrices y ser extras. En medio aparece una pandemia y se pone difícil, llegamos al punto medio pero todo funciona. Eso lo escribí en un año y dos meses y es un cuento. Todas las semanas fui explicándolo, con la diferencia de que ocurría al mismo tiempo en la realidad. Pero no deja de ser literatura: tener un sueño, un conflicto que parece imposible y después una resolución. El resto no se da cuenta que son los personajes, pero yo sigo escribiendo.

Hernán Casciari

Escritor argentino. Nació en Mercedes, Buenos Aires, en 1971. Ha publicado “Messi es un perro y otros cuentos”, “Más respeto que soy tu madre”, “El mejor infarto de mi vida”, entre otros libros de relatos.

