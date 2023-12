Ingrid Yrivarren, madre de mellizas, exreina de belleza, comunicadora, empresaria y escritora; a pesar de vivir en México hace 19 años, nunca ha dejado de mantener ese vínculo imprescindible con la tierra que la vio nacer y que lo reafirma con el reciente lanzamiento de su libro “Tengo el orgullo. Cien historias extraordinarias de peruanos que hacen patria” (Editorial Planeta). “Soy una enamorada del país que me dio la vida, y aunque no vivo los 365 días del año aquí, estoy conectada siempre con el Perú. A pesar de los problemas de nuestro querido Perú, vivo siempre con las ganas de resaltar lo positivo, frente a las caras adversas, a las malas imágenes, yo siempre voy contracorriente queriendo promover lo bueno, lo que pueda generar orgullo, esperanza”, dice Yrivarren.

No es nada fácil ir contracorriente.

Exactamente, pero no es imposible. Hay quienes dicen que el no, ya lo tienes, pero por qué no ir en busca del sí, la constancia y la perseverancia son dos factores importantes que uno debe de tener, por lo menos yo los aplico en mi día a día. Trato de hacer las cosas con pasión, con entrega, luchando, y tratando de lograr los mejores objetivos.

¿Y cómo nace “Tengo el orgullo...”, es un proyecto súper ambicioso?

Tengo más de un año trabajando en ello. Mi esperanza es que el Perú no sea una fábrica de desigualdades, mi esperanza es que en el Perú se pueda volver a tener este orgullo que siento que se ha perdido con todas las cosas que hemos vivido en los últimos años. De pronto, la gente empezó a mirar otros horizontes, los jóvenes perdieron el faro, y se ha generado un poco esta vida de desasosiego con la inseguridad que se ha desatado de manera mucho más fuerte; yo trato de ver siempre la otra cara.

¿Cuál fue el criterio para elegir los personajes del libro? Yo creo que en ese sentido, en medio de los tiempos difíciles, es importante reconocer a quienes con creatividad, con constancia, con orgullo, destacan por llevar a cabo sus proyectos, sus ideas. Destacan por una apuesta por el país, y es por eso que decido reunir estas 100 historias, que no han sido fáciles de juntarlas, porque luego la lista se hizo muy larga. En este libro probablemente no están todos los que deberían de estar, pero los que están tienen esas historias con esa motivación que necesitamos para darnos cuenta que sí se puede en la vida.

La ex Miss Perú Mundo 1992 radica en México, país en el que se casó y tiene mellizas.

¿Qué elemento en común podrías encontrar en los 100 personajes elegidos? El elemento en común es que tienen historias de resiliencia, todos, de alguna manera tienen una connotación de orgullo para el país y en el caso de los empresarios, no solamente piensan en su éxito profesionaí, sino que tienen conciencia social o una mirada de ayuda al otro para dar oportunidades, y que la gente no pase o las nuevas generaciones no vivan lo que ellos vivieron.

¿Tus personajes no tuvieron reparo en contarte sus historias?

Tuve una gran aceptación desde un primer momento, y estoy muy agradecida con ellos, porque me abrieron su alma, me abrieron su corazón. Tengo que confesarte también que soy muy emocional, entonces, cuando hice las entrevistas que traté de hacerlas en su mayoría presenciales, y sobre todo con los empresarios, cuando me empezaron a contar todas estas vivencias tan terribles desde su infancia, pues en muchos casos me solté a llorar. Cuando escribía también me llenaba de lágrimas, pero decía, si no lloro, no funciona.

¿Cómo vamos los peruanos en autoestima?

En los últimos tiempos los peruanos, con el boom gastronómico, fue como un renacer del orgullo por el Perú después de épocas tan difíciles, como las vividas con el terrorismo. Con la pandemia, y después con los problemas políticos, como que siento que nos volvimos a caer, pero estamos en un momento en que el peruano tiene que mirar en positivo, y volver a recobrar todo lo que tenemos.