Isabel Allende: “Aunque gane Biden, la mitad del país ha votado por Trump”

Isabel Allende, novelista chilena radicada en Estados Unidos, aseguró que está con una “angustia tremenda” y “espantada” por lo que viene ocurriendo en las elecciones presidenciales que enfrentan al actual mandatario Donald Trump y Joe Biden.

Para la escritora, el hecho de que 68 millones de estadounidenses hayan votado por Trump ya es una cifra preocupante. “Han sido días de un estrés tremendo. Aunque gane Biden, la mitad del país ha votado por Trump. (...) Las mujeres, los latinos han votado por Trump. Este país vota por el neoautoritarismo”, comentó la autora en la presentación de su último libro, “Mujeres del alma mía” (Plaza & Janés, 2020).

También comentó que los latinos en Estados Unidos han salido fortalecidos por su “peso político y social” y no por Trump.

Homenajes. Estos meses de pandemia, para Allende, han sido ideales porque puede seguir haciendo lo que le apasiona: escribir.

En este tiempo, la narradora terminó su más reciente obra, en la que hace un repaso sobre su relación con el feminismo, desde su juventud, y también rinde un homenaje a las mujeres que marcaron su vida, tanto en lo artístico como en lo personal.

Carmen Balcells, Virginia Woolf, Margaret Atwood, Violeta Parra, Michelle Bachelet, entre otros personajes, aparecen en su obra, que se mueve entre lo biográfico y el ensayo.

Del mismo modo, hay un lugar especial para su madre, Panchita, y su hija Paula, quien falleció a los 28 años.

“Le escribía a mi madre todos los días, por décadas. Y siempre me respondía. Las ponía en una cajas de plástico por año. Hay unas 24 mil cartas. Imagínate la falta que me hace no poderle escribirle a mi mamá. La echo de menos”, contó Allende.

La novelista detalló que su madre fue la primera mujer que le advirtió lo difícil que sería su camino en un mundo dominado por el patriarcado.

Ella fue su inspiración, tanto cuando seguía o contradecía sus consejos.

“Mi mamá me decía ‘vas a recibir mucha agresión. Te va a ir mal, ten cuidado’. Yo le dije que sí, es cierto, porque esto le pasa a cada mujer que tiene algo que decir. Pero de una cachetada que recibí, yo di dos”, manifestó.

ESCRITURA Y PAULA. En cuanto a su hija Paula, de quien escribió una novela del mismo nombre en 1994, señaló que la escritura la ayudó a entender su partida.

“Esas grandes pérdidas no las mejoras con la escritura, sino que las entiendes. La agonía de Paula era una noche negra larga. No entendía por qué había muerto, y al escribir el libro, día a día, lágrima a lágrima, fui entendiendo lo que había pasado, poniéndole orden. En ese sentido me ayudó mucho”, declaró.

Para Isabel Allende, la escritura es como “un vicio” y una “condición genética”: “uno nace con las ganas de contar algo”. Y, de esta manera, ha sido una forma de confrontar sus demonios.

FEMINISMO. “Mujeres del alma mía” es, por supuesto, un libro sobre el feminismo y la lucha que, para la autora, las jóvenes han dado un nuevo giro en los últimos años.

“El feminismo se puede definir como una postura filosófica y una sublevación al patriarcado, un sistema político, social, religioso, que ha privilegiado al género masculino. Es un sistema excluyente. (...) Es una revolución de valores, de forma de vida, que va mucho más allá de género”, señaló Allende.

La autora de “La casa de los espíritus” y “Retrato en sepia” contó que, en el mundo editorial, conseguir un nombre le costó el triple que a un escritor.

“Si no hubiera sido por Carmen Balcells, que creyó en mí, yo ahora estaría jubilada después de haber sido profesora por 40 años”, comentó.

Además, indicó que las voces de las mujeres han sido silenciadas y que “en el boom latinoamericano no había ninguna representante mujer, sino puros hombres”.

“Y no es que las mujeres no escribieran, sino que eran ignoradas”, puntualizó la escritora chilena.

Prestigio

Isabel Allende ha vendido más de 74 millones de ejemplares en el mundo y fue premiada con la medalla de honor del National Book Award.