Isabel Allende: "Hay que aprovechar el presente mientras se pueda”

Dos años después de publicar Más allá del invierno, Isabel Allende vuelve a la escena literaria con Largo pétalo de mar (Plaza & Janés, 2019), novela que narra el drama vivido por miles de españoles en plena Guerra Civil y que gracias a Pablo Neruda lograron refugiarse en Chile, donde años más tarde se encontraron con otra dictadura: la de Pinochet.

La escritora chilena nos brinda más detalles de su último libro, nos habla de su pasión por la literatura y nos cuenta por qué desea casarse nuevamente a sus 76 años.

Usted ha contado que conoció a algunos de los españoles que llegaron a Chile en el Winnipeg (el barco que los transportó) porque visitaban su casa en aquella época. ¿Qué la motivó a escribir esta novela después de tantos años?

Supe del viaje de los españoles en el Winnipeg cuando era niña, en casa de mi abuelo. Eso ocurrió antes de mi nacimiento, pero algunos de esos refugiados visitaban la casa. Años más tarde, cuando trabajaba como secretaria en la FAO, tuve por jefe a Carmelo Soria, uno de esos refugiados, que posteriormente fue asesinado brutalmente por la dictadura de Pinochet. Pero no me familiaricé con la historia hasta 1975, cuando conocí a Víctor Pey en exilio. Él me contó su salida de España en 1939, el campo de concentración en Francia, el viaje a Chile y cómo fue recibido por un pueblo acogedor. No pensé que iba a escribir una novela sobre esta odisea hasta hace un par de años, cuando la tragedia de inmigrantes indeseados, refugiados y gente desplazada está en el aire. Mis últimas tres novelas tratan sobre gente desarraigada.

La dictadura de Pinochet determinó su vida. Se fue a Venezuela y tuvo que reformular sus propósitos. En Largo pétalo de mar cuenta la historia de un exilio, de una inmigración. Para usted, que ha vivido en varios países, ¿a qué desafíos se enfrenta un foráneo para sobrevivir?

Es diferente emigrar que exiliarse. El inmigrante por lo general es joven, sale de su país por voluntad propia y mira hacia el futuro, desea pertenecer en la nueva patria. El refugiado sale escapando para salvarse de violencia, guerra, pandillas, extrema miseria, como es el caso de la mayoría de los que salen de Guatemala, El Salvador y Honduras para buscar asilo en los Estados Unidos.

El refugiado desea regresar, nunca se adapta, mira hacia el pasado. En ambos casos, el desafío de adaptarse es muy fuerte. Hay que aprender las reglas de convivencia en el país donde uno llega (a veces hay que aprender otra lengua), observar, escuchar, preguntar, no llamar demasiado la atención, mantenerse estrictamente dentro de la ley. Sin embargo, no hay que renunciar a la cultura propia, sino fundirla con la cultura ajena del país donde uno llega. Ser bicultural es un gran capital.

¿Qué opinión le merece lo que ocurre en Venezuela y la ola migratoria?

La situación de Venezuela es terrible, se vive una crisis política, social y económica provocada por la pésima gestión del gobierno de Maduro, por el justificado descontento de la mayoría del país y por presiones externas, especialmente de los Estados Unidos. Se calcula que hay cuatro millones de venezolanos que han salido de su tierra. Muchos han llegado a Chile. Espero que sean recibidos con la misma hospitalidad con que Venezuela recibió a miles y miles de inmigrantes y asilados de Chile, Argentina y Uruguay en las décadas de los 70 y 80. Estoy esperanzada en que la situación política de Venezuela sea resuelta mediante negociación, sin más violencia, y entonces con toda seguridad los que han debido emigrar volverán a su país. Nadie quiere ser extranjero. Nadie quiere dejar su patria.

¿Cuán opacada puede verse la importancia que tuvo Pablo Neruda en la historia que usted cuenta en Largo pétalo de mar (por gestionar que miles de españoles lograran refugiarse en Chile en la época de Franco) frente a los cuestionamientos que hoy existen sobre el poeta, que ha sido acusado de machista y violador?

La historia de los refugiados españoles en Chile no habría sido posible sin Neruda, que conocía y amaba a España y siguió de cerca los acontecimientos sangrientos de la Guerra Civil (1936-1939). A él se le ocurrió salvar a un cierto número de refugiados, convenció al gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda de recibirlos en Chile, se fue a París, donde consiguió dinero para comprar el barco de carga Winnipeg y acondicionarlo para transportar a más de dos mil pasajeros a través de dos océanos, seleccionó a la gente y organizó el viaje. En sus memorias escribió que tal vez toda su poesía sería olvidada, pero el Winnipeg no lo sería.

La justificada controversia que existe hoy sobre la personalidad del poeta no le quita mérito a su poesía ni a su gestión para salvar a esos españoles. Hay que juzgar a Neruda con los parámetros de la época que le tocó vivir, cuando el mundo era mucho más machista y las mujeres estábamos silenciadas. Si aplicamos censura a la obra porque la vida del creador es objetable, entonces vamos a terminar con la cultura. Habría que seguir el mismo criterio con científicos, filósofos, médicos, investigadores, astrónomos, pintores, etc. ¿Vamos a borrar los murales de Rivera?, ¿vamos a quemar los libros de Freud?

"La escritura me permite exorcizar mis demonios, explorar mis sentimientos, salvar la memoria, entender los acontecimientos y ordenar la vida”

Desde pequeña usted fue rebelde. Le daba rabia que su madre no tuviera los mismos derechos que los hombres, despreciaba el machismo, el patriarcado, la injusticia. Como feminista confesa que es, ¿qué opina sobre las manifestaciones de feminismo radical o extremo en algunos países?

En toda revolución hay extremos al avanzar y retrocesos inevitables, se tropieza, se cometen errores, pero se avanza. Celebro el feminismo radical. Por un tiempo temí que el movimiento de liberación femenina se había estancado, carecía de energía y de ideas nuevas. La ola de feministas jóvenes que está sacudiendo a ciertos países es muy bienvenida. ¡Adelante, hermanas!

El exilio, la temprana partida de su hija Paula y el fallecimiento de sus padres quizá han sido los golpes más fuertes que ha experimentado en su vida. ¿En qué se refugió para enfrentar estos momentos?, ¿qué tan relevante ha sido la literatura en estos casos?

En mi vida ha habido de dulce y de salado. Es cierto que he tenido pérdidas y dolores, pero también he tenido amor, amistad y libros. Eso me ha ayudado siempre. La escritura me permite exorcizar mis demonios, explorar mis sentimientos, salvar la memoria, entender los acontecimientos y ordenar la vida.

En sus últimos tres libros usted habla del amor maduro, de adultos mayores que se enamoran, como Víctor Dalmau y Roser Bruguera, los personajes de su última novela. Hace poco reveló que se casará de nuevo para darle gusto a su mamá. ¿Qué prevalece en una relación amorosa que inicia pasados los 70 años?

El amor a mi edad es igual que a los 18 años, pero con una sensación de urgencia. La pasión, el deseo de compartir todo con el otro, el entusiasmo y la ilusión son los mismos, pero no hay tiempo que perder. ¿Cuántos años nos quedan a Roger (Cukras) y a mí de salud y lucidez? Tal vez muy pocos. Debemos aprovechar cada minuto, no hay tiempo para peleas tontas, mezquindades, celos, rabietas. Por otra parte, a nuestra edad somos mucho más libres que antes para el amor. En la juventud estamos formando una familia, en la madurez estamos tratando de obtener seguridad, en la vejez ya hemos cumplido con todo.

Usted ha contado que, debido a la ausencia de su padre desde niña, el misterio ha alimentado su literatura. ¿Ahora, a sus 76 años, qué le motiva a seguir escribiendo y hasta cuándo sus lectores tendrán el placer de leer un nuevo libro suyo?

Escribo porque me gusta contar historias. He escrito 24 libros en 37 años y en el proceso he aprendido mucho sobre mí misma y he adquirido un gran número de lectores fieles, que son mis amigos. Mientras tenga imaginación, disciplina, capacidad de atención y de estudiar los temas, puedo seguir escribiendo. ¿Cuánto tiempo será? No lo sé. Esto es como el amor: hay que aprovechar el presente mientras se pueda.

Perfil

Isabel Allende, escritora (76). La casa de los espíritus fue su primera novela. Ha ganado varios premios y sus dos últimos libros se titulan El amante japonés y Más allá del invierno.

Datos

27 años duró el matrimonio entre Allende y Willie Gordon. Llegó a su fin en 2015.

19 años tenía cuando se casó por primera vez. Miguel Frías fue su esposo y tuvieron dos hijos.