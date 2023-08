“Tunki y los niños guardabosques” (Rojo&Negro Editorial) es el tercer cuento de la psicoterapeuta Janice Ferrand, que decidió apelar a las historias para los pequeños como un recurso terapeútico. ¿Pero cuándo es que decide ella salirse de su habitual oficio para apostar por la escritura? “Hace unos 10 años o un poco más”, nos dice la psicóloga. “Diríamos que tuve ciertas experiencias de vida junto a mis hijos que me llevaron a la necesidad de escribir; me daba vueltas y vueltas, y la verdad es que me ganó el lápiz”.

¿No encontrabas literatura para niños acorde con los nuevos tiempos y con el mensaje que tú querías?

Exactamente, encontraba quizá, a veces, mucha fantasía y poca ligazón con la vida real. Sentía la necesidad de publicar contenidos con el que los niños se identifiquen en algunos de los personajes para recoger de esos personajes, elementos y recursos con los cuales hacer frente a situaciones de la vida.

Situaciones que se generan ahora totalmente distintas a las que vivían los niños de hace 30 o 40 años.

Por eso, en mis cuentos yo incidí en incluir niños para que puedan identificarse a través de los personajes del reino animal. También quise incluir a los niños, darles una voz, darles la posibilidad de expresar sus ideas, tomar decisiones. A veces uno minimiza no solo la capacidad del niño, sino que el adulto tiene la idea de que no debe de asumir responsabilidades por la edad que tiene, y eso es una falacia, el niño necesita espacio desde donde pueda sentir que toma decisiones.

Y hablando de tecnología y de niños nativos digitales, ¿tienes la impresión de que ellos no leen, que no están acostumbrados a la lectura?

Saliendo de una pandemia no ha habido muchas posibilidades de alejar a los niños de las pantallas, tenían todas las horas de colegio frente a ella. Bueno, en realidad la pantalla no debería ser el factor que afecte la lectura en la vida de un niño, pueden combinarse e ir de la mano.

Pueden leer también en la pantalla...

Exacto, pueden leer a través de la pantalla. Yo cuando son más pequeños, sí recomiendo que tengan los cuentos en las manos para que los puedan tocar, palpar, oler, mover, leer, acercarse, mirar el detalle. Los niños son de mucho detalle, encontrar los animalitos, los detallitos de allí, entonces la tecnología no es un factor que tendría que afectar la lectura, por eso es que yo digo, así como hay espacio para usar la tecnología, también hay espacio para la lectura. Lo que pasa es que la lectura es un factor muy de cultura, si en una familia nadie lee, es muy difícil encontrar a un niño lector.

¿En qué momento utilizas la literatura para niños en tus talleres?

Empecé talleres para niños, desde hace muchos años, empecé a darme cuenta que para promover la lectura, para que el niño sienta realmente atracción por la lectura, no solamente tiene que escuchar la narración de un cuento, sino que el niño tiene que sentirse que está dentro de la historia.

La familia es vital para cumplir tus objetivos con los niños.

Los niños recogen herramientas a través de sus padres y de su familia, que son que son las ventanas hacia el mundo, el niño no tiene como asimilar el mundo si no es a través de sus padres y su familia cercana, y luego la escuela. La literatura infantil es tan valiosa, como esos modelos parentales que tiene el niño para construirse una imagen del mundo. Tanto es así que hoy en día los papás están preguntando, si tienes un libro que me ayude a que mi hijo a haga las tareas, necesito un cuento para que me ayude que mi hijo deje el chupón, vaya al baño, al inodoro y no use el pañal. Hoy en día, yo percibo, constato, que la literatura es una herramienta indispensable para ayudar al niño a entender la vida y entender a los demás, y entender el mundo.

En base a tu experiencia como terapeuta de niños y familia, ¿consideras que hay un uso desmedido de las herramientas digitales? En realidad a la tecnología no hay que satanizarla, de hecho hoy en día no podemos vivir sin ella, ni los adultos, ni los niños pequeños, que conocen la tecnología, mejor que el adulto. Yo no soy de la idea de satanizar la tecnología, los seres humanos tenemos un gran reto, todos, incluidos adultos y niños, que es la autorregulación,