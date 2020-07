Javier Cercas: “Estar vivos es un milagro que no apreciamos”

Para Javier Cercas, la literatura es uno de los grandes placeres de la vida. El escritor español, desde muy pequeño, no ha dejado de ser un lector voraz, que no solo se deja atrapar por historias ajenas, sino también por las suyas, como le está pasando con “Terra Alta”, su reciente novela premiada, de la cual ya está culminando su segunda parte.

“Me he enamorado de Melchor, el protagonista de mi último libro. Es un hombre lleno de dolor, furia, pero también de luz. No quiere que lo abandone y yo he sido muy obediente”, dice.

Así como de lo placentero, también conversamos sobre lo que se puede aprender después de la pandemia del coronavirus, como apreciar el milagro de vivir.

“Los miserables” le cambia la vida a Melchor. ¿En tu caso, qué libro tuvo un efecto similar?

Todos los grandes libros nos cambian de algún modo. Hay uno que me hizo concebir la ambición insensata de ser escritor, a los 14 años: “San Manuel Bueno, mártir” de Miguel Unamuno. Un verano cometí un error que se comete a esa edad: enamorarme por primera vez. Cuando dejé mi pueblo, yo estaba completamente desesperado y fui a buscar el libro más serio que tenía en mi casa. La obra trata de un sacerdote de pueblo que pierde la fe, pero que, pese a ello, sigue predicándola a sus feligreses. Lo leí perdí la fe religiosa, empecé a beber cerveza, fumar, entré en una especie de caos mental del cual, me temo, todavía no he salido. Le conté al cardenal Ravasi, en Roma, en público, que sustituí la fe religiosa, que nunca he recuperado, por la fe en la literatura. Es paradójico, porque la literatura no te ofrece certezas, la religión sí.

Una fe que se mantiene aunque digan que se lee menos en tiempo de redes sociales…

Es verdad que en nuestros países se lee mucho menos, pero tal vez se lee más que nunca. No tengo muy buena opinión de las redes sociales. No las uso. Tienen una gran influencia, inevitablemente las ves, entran por todas partes. La literatura es un placer insustituible. Cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo único que se me ocurre es darle el pésame: no sabe lo que se está perdiendo. Porque es como si no le gustara el sexo o el postre peruano tan rico que amaba Borges. La literatura es un placer y, como el sexo, nos da conocimiento de nosotros mismos y del mundo. Pero no hay que leer por obligación.

¿Qué has estado leyendo ahora?

No hay un escritor que no sea un gran lector. En cierto modo, escribes para prolongar o intensificar el placer de la lectura. Yo siempre lo hago. En mi mesa estoy leyendo a Dino Buzzati, las obras completas de Primo Levi y el manuscrito de una novela de un escritor argentino cuyo nombre no voy a decir. Para mí, leer es como comer: lo hago cada día, porque sino siento que me falta algo. Si alguien ha descubierto el placer de la lectura, en estos días, es algo que ha ganado, a pesar de todo lo que estamos perdiendo con este problema.

¿Sigues siendo poco optimista con lo que seremos después de la pandemia del coronavirus?

Yo no tengo ninguna razón para pensar que esto nos hará mejores, como dicen algunos. ¡Ojalá! De lo malo es más fácil aprender que de lo bueno. Esto es indudable. Podríamos replantear muchísimas cosas y aprender que la inversión en la investigación no es un capricho, que los sistemas de salud públicos son absolutamente indispensables, que la vida es una cosa fragilísima y que es un milagro. Estar vivos es un milagro que no apreciamos. Hemos vivido esta situación muchas veces y, al acabar, hemos vuelto a cometer los mismos errores.

¿Estás escribiendo la segunda parte de “Terra Alta”?

“Terra Alta” es un libro muy especial para mí, radicalmente distinto a mis obras anteriores, pero que, al mismo tiempo, intenta ser fiel a mí mismo. Aparecen cosas nuevas, pero en el fondo soy yo. Surgió de una voluntad de no convertirme en un imitador de mí mismo, de buscar territorios nuevos. Como decía Baudelaire: “Hasta el fondo de lo desconocido para encontrar algo nuevo”. Esta novela es una sorpresa total porque cada vez que acabo un libro lo que hago es olvidarlo para escribir otro. En este caso, he sido incapaz de olvidarme de la novela. Y los personajes, en particular el protagonista, me han seguido hasta el punto de que no he querido olvidarme de ellos. Ahora mismo, efectivamente, estoy con la segunda parte, casi acabándola. Sí sé cuántas novelas serán, que las concibo como un solo libro, pero prefiero no decirlo. Nunca había trabajado así. Es un gran experimento, gratificante y muy nuevo.

Perfil

Javier Cercas es narrador español. Nació en Ibahernando, Cáceres, en 1962. Su obra ha sido traducida a más de 30 lenguas. Ha publicado “El móvil”, “El vientre de la ballena”, “Soldados de Salamina”, “El impostor”, entre otras novelas.