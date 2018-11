Jhoel Mamani, artista plástico visual: "Nuestro objetivo es democratizar las artes"

Síguenos en Facebook

El cuervo es una constante en sus cuadros y la figura perfecta que ha encontrado el pintor y cofundador de la asociación cultural PopulArt, Jhoel Mamani, para expresar la castración de los sentimientos. Quizá por ello sus obras logran calar en el público de una manera inusual.

¿Cómo surge tu interés por la pintura?

He sido muy curioso desde pequeño y eso ha desencadenado una serie de intereses que tuvieron como resultado la pintura. Estoy seguro que si hubiera tenido otros elementos de niño a la mano, tal vez el gusto hubiera sido distinto, tal vez a la escritura, al canto. El gusto en sí por la pintura parte desde mi postulación en la Escuela de Bellas Artes, antes de eso, me gustaba imaginar, crear, no necesariamente tenía pasión por dibujar, pero sí el interés por disciplinar una técnica.

Eres artista plástico, ¿tiene ello relación con lo que buscabas?

Sí, claro, tiene bastante relación, ya que un artista plástico visual, muy aparte de ejercer el oficio de pintor, tiene una preocupación por la sociedad. El rol de un artista es evidenciar a través de la pintura, o en cualquier expresión, estar vinculado con lo que pasa en tu contexto: relacionarlo, asumirlo y reinterpretarlo de manera directa o indirecta.

¿Todos tus cuadros tienen esa cualidad?

En mi cuadro de la madre patria, por ejemplo, hay una conexión directa con el tema político. Pero hay otros que pueden ser totalmente libres, como mis otras obras, que aunque no tienen conexión con lo real, también tienen una postura política porque le estoy dando la espalda a lo que pasa ahora, me estoy dedicando simplemente a algo más egoísta, mucho más personal.

¿Definirías tus pinturas como surrealistas?

El término “surrealismo” y la “pintura surrealista” corresponden a una época pasada. Les corresponde directamente a los que hicieron el manifiesto surrealista, a quienes estuvieron vinculados en ese tema y que realmente lo asumen como suyo. Ahora lo que sí existe es una tendencia, es decir, que predomina el estilo, pero no diría que soy un artista surrealista porque tendría que estar en otro siglo, tendría que tener otras necesidades que son por las que partieron todo ese manifiesto.

Entonces, ¿cómo defines tu arte?

Lo que creo que podría definir mi trabajo es la libre creación basada en los fundamentos visuales, ya que cada trabajo es una muestra de composición, de color de uso correcto, de todas las normas de percepción visual. Por eso, he querido desprenderme del surrealismo, porque a veces lo artistas crean algo para que sea visto por otros artistas, mas no por el espectador.

¿Qué es PopulArt?

Es una asociación cultura que fundé con mi hermano. Incluso, ya está inscrita en la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju). Tenemos dos años trabajando en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

¿Cómo se ha visto plasmado el trabajo de la asociación?

Hemos hecho diferentes murales en los pilares del tren eléctrico, desde la estación Los Jardines hasta la estación Pirámides del Sol. Esos muros fueron pintados tras una convocatoria. Hubo dos certámenes, concursos de pintura rápida que tuvo como tema principal a SJL, cómo interpretan el distrito y, a partir de ello, cada uno plasmó una obra y tuvo un plazo de cinco a seis horas.

¿Cuál es el objetivo a corto plazo?

Formar una red consolidada de artistas plásticos en SJL, integrada por pintores autodidactas y artistas del distrito que puedan trabajar en actividades conjuntas, que se puedan conocer. Nuestro objetivo es democratizar las artes y formar esta red de artistas.

¿Qué buscas como artista?

Lo que me interesa es rescatar los fundamentos visuales, la construcción de la imagen. Ahora, una persona coloca un objeto en un determinado lugar y ya es arte. Puede serlo, siempre y cuando esté bien construido. Avelina Lésper menciona que todo eso es la gran farsa del arte; dice que cuando uno va a una exposición puede encontrar dos tipos de espectadores: uno que está mirando hacia el cuadro y ladeando la cabeza intentando saber qué cosa es lo que ve, y el otro que se agarra la barbilla y cree saber lo que quiere decir el artista. Ambos están equivocados, porque si no hay una conexión directa entre la obra y el espectador, se rompe todo el vínculo de comunicación, deja de ser una obra de arte.

Sobre Jhoel Mamani Espinoza

Cofundador y gestor cultural de PopulArt. Egresó de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. Ejerció la docencia en Bellas y Artes de La Molina y realizó el taller “Arte del Cubo”.

Datos

- En 2016, obtuvo el primer lugar en la tercera y última edición de Art Jam.

- En 2017, logró el primer lugar en el concurso nacional de pintura rápida “Tarma 2017”.