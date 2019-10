Katia y Marielle Labèque por primera vez en lima

Síguenos en Facebook

Katia y Marielle Labèque, uno de los dúos de piano más importantes del mundo, llegarán a nuestra capital por primera vez. Junto a Gonzalo Grau y Raphael Seguinier presentarán dos piezas importantes en su repertorio como "West Side Story" de Leonard Bernstein y "Four Movements for Two Pianos", de Philip Glass.

La versatilidad de las intérpretes, reflejada en ambas composiciones, les ha permitido incursionar en diferentes géneros, como en los formatos clásicos, como el jazz, mambo, salsa, entre otros estilos.

"Para nosotras, como para los compositores de ambas piezas, existe el mismo amor para la música clásica como la popular. 'West Side Story' mezcla la salsa, mambo, boogie y el rock. Tocamos un arreglo precioso, único", precisó Katia.

Cada una de estas experiencias musicales las ha llevado a seguir descubriendo compositores. "Adoro a Mozart, Chopin, Beethoven, pero también me gustan las big bands, el rock. Este género representa mucho de nuestra época. Para hacer música nueva, hay que conocer muy de fondo lo que se hizo antes", explicó.

Las hermanas Labèque empezaron hace más de cuatro décadas en la música. Siguen encontrando espacio para renovarse, para seguir creciendo y, sobre todo, para continuar sorprendiéndose.

ACTUALIDAD

Katia y Marielle Labèque encontraron en la electrónica un espacio nuevo para su repertorio. En abril de este año, el dúo de piano anunció que Thom Yorke, voz del grupo Radiohead, colaboró con ellas en este nuevo rumbo que tomarán.

"Thom es uno de los compositores más importantes de nuestra época. Sigue siempre haciendo su carrera de rockero o productor, pero también escribiendo. Nos comunicamos fácilmente", añadió Katia.