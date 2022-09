Katya Adui ha publicado el libro infantil “Otra cosa” (Mónimo ediciones, 2022), con las ilustraciones de Cecilia Codoni, un cuento que relata la historia de una niña que juega a hacer de todo -otra cosa-, a recuperar imágenes, formas y elementos que otros consideran inútiles y que con imaginación, dedicación y amor brillan y las convierten en nuevos objetos.

La publicación también resalta la capacidad de los niños de crear un juego de cualquier cosa. Una tapa, una chapita e incluso una piedra; para ellos no hay nada soso o aburrido, nada es viejo o inútil. Su mirada es siempre nueva: despierta y alerta. El juego no es postergable sino intuición y fiesta. Ellos encuentran aventura y deseo, donde a veces vemos desecho o descarte.

Además, trata de una manera muy sugestiva el tema de la frustración en los niños, el “yo no puedo”. “Está bien, no poder, porque la mayoría de las veces no vamos a poder solos. Necesitamos pensar las cosas con alguien más, con solidaridad y en comunidad. Tener paciencia y no frustrarse es algo que se aprende, como tratarse con amor y piedad. Por eso, en el libro la protagonista acepta y recibe la ayuda de su papá. Él alimenta la curiosidad de su hija, la deja hacer y la acompaña en su viaje creativo. Ambos defienden su propia bondad”, señaló Adaui.

Portada del libro infantil "Otra cosa" (Foto: Mónimo ediciones)

Sobre el desarrollo de habilidades blandas a través de la creatividad y la imaginación que se pueden apreciar en el libro, Katya hace la siguiente reflexión: “A los niños es mejor no atiborrarlos de miradas, juguetes o llenarles el día de planes: lo mejor es dejarlos ser”.

Por otro lado, destacan las ilustraciones que acompañan el texto de Adaui. Cecilia Codoni, la ilustradora, ha ido creando cada una de las imágenes de este libro, dando pie a que niñas y niños sigan jugando y creando. Un juego que se arma como una suma de cosas, un collage.