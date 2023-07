Luego de sus presentaciones en la ciudad de Arequipa, regresa al teatro en Lima con tres funciones la creación colectiva transgeneracional, escrita por Ernesto Barraza Eléspuru y Diego Otero Oyague bajo la dirección de Vanessa Vizcarra. Esta producción de Break tendrá funciones desde el viernes 7 de julio a las 8:30 p.m. al Auditorio del Británico Cultural. Entradas a la venta por la Plataforma Joinnus.

Transgeneracional nos presentará la historia de Diego y Ernesto, quienes tras la muerte de sus respectivos abuelos deberán terminar de mudar las casas de sus familias. Los objetos convocarán al pasado de cada uno, haciendo cada vez más difícil la simple gestión de las cosas. “Son demasiadas cosas”. Conforme se les irá acabando el tiempo, estos objetos impondrán la necesidad de dialogar con las figuras de una abuela y un abuelo con los que, aparentemente, todavía hay una deuda pendiente. Para subir al camión de mudanza, y seguir hacia un futuro posible, deberán enfrentar sus herencias transgeneracionales.

Luego de su concurrida temporada en agosto del 2022, a propósito de la reactivación de las actividades teatrales post COVID-19, regresa esta autoficción por solo un fin de semana. Para la directora de la obra, Vanessa Vizcarra, siempre es una alegría poner una puesta en escena, como lo que es Transgeneracional: “se plantea preguntas sobre nuestra herencia, la que recibimos y la que dejaremos atrás. En esta ocasión la alegría aumenta pues nuestra obra se compartió en dos funciones con público de Arequipa, y nuestros cuestionamientos e historias viajaron a presentarse lejos de su lugar de origen”.

“Transgeneracional es -tal vez- la obra más personal que he escrito. Por lo mismo, es la primera en la que me atrevo a poner el cuerpo, como actor, en el escenario”, nos dice Ernesto Barraza quien escribe y actúa en ella. “La oportunidad de volver a presentarla, primero en Arequipa, donde confrontamos un público distinto al que la vio por primera vez y de volver, luego, al auditorio del Británico Cultural es una doble ocasión de replantear, reflexionar y constatar todas esas ideas e inquietudes que nos impulsaron la primera vez. Estoy muy contento de regresar y espero que esta no sea nuestra última temporada, sino el inicio de una serie de presentaciones que permitan que Transgeneracional pueda seguir ayudándonos a compartir con el público aquellas preguntas que surgieron del primer impulso de llevar a cabo este proyecto”.

Para Diego Otero, actor y dramaturgo de la obra, volver a montar Transgeneracional es una oportunidad para traer nuevamente la angustia y la elaboración del cambio generacional que vivimos entre nuestros treintas y cuarentas: “en algún punto pasamos de ser tercera generación a ser segunda generación, y eso puede ser un cambio que genera muchas preguntas. Queramos o no, estamos cortados con la tijera de nuestros progenitores y cargamos con nuestra cultura familiar. La obra desenvuelve ese paquete identitario para poder observar de dónde vienen ciertos hábitos o características de la personalidad de cada uno. Por qué escribir una carta cuando no podemos decir algo directamente, o por qué nos sentimos rabiosos o culposos por cosas que tal vez ni entendemos. Transgeneracional es un ejercicio que nos interpela como autores e intérpretes, y esperamos que el espectador también se embarque en un ejercicio introspectivo de revisión de sus propias herencias transgeneracionales”.

Transgeneracional se presentará en el Auditorio del Británico Cultural de Miraflores (Calle Bellavista 531) los días viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de julio a las 8:30 p.m. Será el escenario perfecto para este montaje, donde el espectador se le permitirá sentir que se encuentra en el mismo cuarto que los personajes/actores, arreglando cajas siendo esta cercanía importante porque el código de actuación es de testimonio y busca una complicidad directa con cada asistente a las funciones.

FUNCIONES DE LA CREACIÓN COLECTIVA “TRANSGENERACIONAL”

Fechas: del viernes 7 al domingo 9 de julio, 8:30 p.m

Lugar: Auditorio del Británico Cultural en Miraflores (Bellavista 531)

Entradas a la venta en Joinnus https://www.joinnus.com/events/theater/lima-trasngeneracional-55588

VENTA REGULAR