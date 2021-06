La Cúpula de las Artes reabre su variada programación de espectáculos culturales con el show presencial “Aplausos”, como parte de la reactivación del sector cultural en medio de la pandemia, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad. La reapertura oficial de este centro cultural limeño se da luego de casi un año y medio de cese debido al coronavirus.

“Aplausos” reunirá a exponentes de la música, danza, circo y teatro desde el 24 de junio hasta el 18 de julio, al costado del Jockey Club, en Surco. Las entradas estarán a la venta desde este sábado, a través de su página web.

Funciones

La duración de cada espectáculo será de aproximadamente 40 minutos, un tiempo prudente para minimizar el riesgo de contagios. El objetivo del show es volver a conectar con las emociones que se generan al ver espectáculos en vivo, pero en el que el cuidado de los involucrados siempre estará primero.

La capacidad será de 300 personas por función, menos del 30% del aforo total de la sala y las butacas cuentan con una instalación de acrílicos de división entre el público, núcleos familiares y los artistas. El particular diseño del edificio cuenta con ocho puertas de acceso que estarán abiertas en simultáneo para permitir el mejor flujo de circulación del público y ventilación natural continua. El espectáculo “Aplausos” ofrecerá actividades como música clásica, música folclórica, jazz, freestyle, teatro, stand up comedy, títeres para niños, magia, circo, etc. Entradas desde 25 soles.