“Aquí no hay reglas: Netflix y la cultura de la reinvención” de Reed Hastings y Erin Meyer saldrá a la venta en Perú a partir del próximo 17 de septiembre, a través Penguin Random House. El libro se inspira en cientos de entrevistas con empleados y exempleados de Netflix de todo el mundo y en historias exclusivas que dan cuenta de los fallos y aciertos de la trayectoria del CEO y confundador de la plataforma de streaming, Reed Hastings.

La publicación narra la fascinante historia de esta filosofía radical que no se había contado hasta ahora. Junto con Erin Meyer, autora de bestsellers como The Culture Map y una de las mentes más influyentes en el mundo de los negocios, Reed Hastings analiza en profundidad las ideologías polémicas que conforman el ADN de Netflix y que le han valido la admiración del mundo empresarial.

"Los revolucionarios principios de Hastings dan más valor a las personas que a los procesos; anteponen la innovación a la eficiencia y buscan brindar contexto a los empleados en lugar de controlarlos. En Netflix, no hay políticas de vacaciones ni de gastos. En Netflix, eres parte de un equipo estrella, no de una familia. En Netflix, no intentas complacer a tu jefe; en cambio, expresas tus opiniones con franqueza. En Netflix, los empleados no necesitan aprobación, y los sueldos son los mejores del mercado”, dice el anuncio de dicha editorial.

ÉXITO

Cuando Hastings y su equipo idearon estos principios poco ortodoxos, desconocían las implicaciones y los resultados. Sin embargo, en poco tiempo, sus métodos generaron una vertiginosa evolución sin precedentes, con la que Netflix se convertiría rápidamente en una de las marcas más prestigiosas del mundo.

“Reed Hastings aprendió pronto lo que se necesita para desarrollar una empresa extraordinaria y sólida”, señaló Jim Collins, autor de Empresas que sobresalen, coautor de Empresas que perduran y Beyond Entrepreneurship. “En Aquí no hay reglas, él y Erin Meyer presentan la cultura que llevó a Netflix a ser una de las compañías más distintivas e influyentes del mundo”, agregó.