Libro "Aguilar y su celular" trata sobre el exceso de las tecnologías

¿Cuánto tiempo pasas pendiente del celular? ¿Qué es lo primero y lo último que haces en el día?, ¿Qué pasaría si te quedas sin batería y sin cargador?. Esta es la historia de Aguilar, un señor que vive atado a su celular, quien poco a poco va dejando de lado a su familia y amigos hasta que algo le ocurre una tarde y trae un gran cambio en su vida.

"Aguilar y su celular" (Malabares, 2019) es un libro escrito e ilustrado por Flavio Fernandini donde con humor y sencillez conoceremos los hábitos de Aguilar y las terribles consecuencias que puede tener la dependencia de las tecnologías.

"Me inspiré en mi hermano. Está bien que uno use la tecnología, pero no es lo ideal descuidar todo el mundo. Muchas veces pasa que estamos en un concierto y en lugar de disfrutar ese momento sacan el celular. No hay que darle mayor importancia al celular que a la realidad", comenta Fernandini.