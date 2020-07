Lizardo Cruzado es un poeta que marcó un momento de la literatura peruana con “Este es mi cuerpo”, su poemario de culto que se reeditó en 2018 y dio pie a que publicara otro libro, después de más de veinte años: “No he de volver a escribir”.

En su gran lapso de silencio editorial, Cruzado se convirtió en un experimentado médico psiquiatra, una faceta a la que ahora nos acercamos para hacerle unas preguntas sobre la salud mental durante la pandemia del coronavirus.

¿Cuánto afecta nuestra salud mental el cambio radical de nuestras rutinas?

Nuestra vida se basa en sentimientos de control sobre el entorno y cierta capacidad de predecir los hechos futuros. El virus es un enemigo que no se ve ni se huele ni se oye y esta vivencia actual de cuarentena nadie la ha tenido antes entre nosotros, por lo que no hay aprendizajes previos que sirvan. La pérdida de nuestras rutinas nos ha hecho perder esa tan necesaria sensación de seguridad. Y el miedo, cuando se torna desamparo, puede gatillar desajustes en nuestra salud mental. Esta situación de indefensión propicia la emergencia del pensamiento más primitivo y mágico, así vemos gente quemando antenas de telefonía celular porque supuestamente por ahí se propaga el virus.

¿Volver a las calles después del confinamiento también nos impactará?

Afortunadamente si muchas cosas pueden afectar nuestra salud mental, también todos tenemos resiliencia y capacidad de afronte y adaptación. El miedo tiene una dimensión sana cuando nos ayuda a precavernos y mantener la cautela y las medidas de protección. El miedo nos ha permitido sobrevivir y por eso se mantiene como una emoción en los seres vivos diferenciados.

¿Qué recomiendas para afrontar mejor estos cambios?

Que reconstruyan una rutina y doten de sentido a estas vivencias. El sentido es una perspectiva humana que enriquece nuestra vida y la dota de trascendencia. Hay que llenar la vida de actividades y quehaceres, retomar pasatiempos, aficiones, sin descuidar el descanso, y no dar pábulo al miedo desorganizador y pernicioso.

¿Cómo se pueden combatir los ataques de pánico o ansiedad en la emergencia sanitaria?

Lo primero es no desesperarse. Las sensaciones del pánico son desagradables, pero no son aviso de infarto, ni de aneurisma, ni de locura, ni de convulsión, ni de muerte. La ansiedad es como el perro que ladra pero no muerde. La respiración profunda y rítmica ayuda y no enfocar la atención en las molestias: preste atención a un video, converse con alguien, no esté pendiente de su pecho ni de su corazón. Y si son crisis persistentes, requerirá atención especializada.

¿Cuál es la importancia de descansar bien?

El sueño reparador es un bien inapreciable y hay que cuidarlo. Se debe tener un horario fijo de levantarse, idealmente temprano, no hacer siesta y no acostarse mientras no se sienta sueño. Evitar alcohol y estimulantes. Hágase una rutina en la noche y no se debe ir a la cama mientras no se sienta sueño. La actividad física apropiada ayuda mucho. Y no desesperarse por una noche o dos noches de insomnio. No pre-ocuparse sino “ocuparse”. Hacer y no quedarse en la especulación o la duda.

¿Cómo el gobierno puede lograr que la atención de salud mental llegue a más peruanos?

Actualmente existen centros comunitarios de salud mental y prácticamente todos los peruanos tienen atención gratuita de salud por el SIS. Es importante desprejuiciarse y poner nuestros problemas de salud mental en manos especializadas, cuando uno por sí solo no ha podido restablecerse. Es inteligente buscar ayuda y no es sinónimo de debilidad, sino todo lo contrario, afrontar de manera oportuna y eficaz las molestias que nos restan calidad de vida.

¿Cómo estás sobrellevando lo que viene ocurriendo?

Sigo trabajando, como médico no he dejado de trabajar ni un día durante la cuarentena. Junto a la epidemia del virus también hay una “epidemia” de problemas de ansiedad y depresión. Ayudar y cuidar es un sentido innato de la medicina y de la existencia humana. Y esta etapa tan difícil, así como deja heridas, también dejará curaciones y fortalezas y maduraciones. El espíritu humano tiene una inmensa capacidad de afrontamiento y superación ante toda adversidad.

¿Estás escribiendo poesía?

Sí y no.

Perfil

Lizardo Cruzado es poeta y psiquiatra. Nació en Trujillo en 1975. Estudió Medicina en la Universidad Nacional de Trujillo. Es médico psiquiatra y docente universitario en la Universidad Cayetano Heredia. Ha publicado “Este es mi cuerpo” y “No he de volver a escribir”.