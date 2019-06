Los elefantes: Radiografía de una familia

Síguenos en Facebook

Una crisis será el detonante para conocer lo que es en realidad una familia que parece ser como cualquier otra.

Esta es la dirección que toma Los elefantes, obra ganadora del Festival Sala de Parto 2017, que vuelve por una corta temporada en Amaru Casa Cultural (Jr. Sucre 317, Barranco).

En esta oportunidad, la puesta en escena cuenta con un elenco formado por Denise Arregui, Javier Valdés, Claret Quea y Tadeo Congrains.

Además, la pieza, escrita y dirigida por Ronnie Farfán, tendrá funciones hasta el 21 de julio, de jueves a domingo a las 8:00 p.m.

VÍNCULOS

La obra de Farfán es una comedia dramática ambientada en los años 80 que habla de los vínculos familiares, la libertad y el concepto de “normalidad”.

“No creo que sea coincidencia que aborde un tema que me interesa tanto como el de los vínculos familiares y que, además, durante mucho tiempo han explorado el teatro y el cine. Y creo que, al final de cuentas, en la forma en que se construyen los vínculos familiares está siempre el origen de todo. ¿Es la familia de la obra una familia ‘disfuncional’? Si esa categoría existiera, me vería obligado a preguntarme entonces: ¿cuáles son las familias ‘funcionales’? Espero que el público me ayude a responderlo”, manifestó Farfán, quien es abogado de profesión, sobre su primera creación como dramaturgo.

CIFRA

50 soles es el precio de la entrada general a la puesta en escena dirigida y escrita por Ronnie Farfán.