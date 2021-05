El primer encuentro entre el antropólogo y sociólogo Luis F. Paredes con el grupo “Perú Negro” lo marcó tanto, que ese día tomó una decisión que lo llevaría a elegir al conjunto para su tesis de doctorado. Esta importante investigación terminó convirtiéndose en un libro que fue presentado la semana pasada con singular expectativa.

“Corría el año 2006 y Perú Negro se presentó en Nueva York, ciudad en la que yo estudiaba la licenciatura. Fui al evento con dos amigos y después del show me dio mucha nostalgia porque me trasladó a esas épocas en las que vivía en el Perú. Fui ahí cuando decidí estudiar profundamente a Perú Negro, en ese momento fue solo al conjunto, pero con el tiempo fui ubicando un marco teórico más concreto, más conciso”, dice el autor sobre “Perú Negro; Bailando Muchas Memorias”.

Tú historia personal también contribuyó a tu interés en investigar nuestro folclore afroperuano.

Yo nací en Estados Unidos, pero por cuestiones del destino llegué a Perú al mes de nacido y me crie con mi familia materna. No era una familia musical, pero sí muy jaranera, crecí con toda esa abundancia de escuchar mucha música criolla, afroperuana. Lucha Reyes, Lucila Campos, Óscar Avilés, El Zambo Cavero, Eva Ayllón, Tania Libertad, toda esa maravillosa gente siempre ha estado presente en mi vida, a pesar que a los 14 años dejé el Perú para vivir en Estados Unidos.

¿Fue fácil ingresar al mundo de Perú Negro?

Me tomó tiempo, tuve que encontrar formas de acercarme a la familia. Cuando llegué a la casa entablé comunicación con Rony Campos y al año conocí a su mamá, con quien nos hicimos buenísimos amigos con el tiempo, tanto, que hasta antes de su partida yo la llamaba tía Bertha y hasta me dio un dormitorio en su casa para quedarme cada vez que llegaba al Perú.

Prácticamente te convertiste en uno más de la familia...

Cada vez que llegaba de Estados Unidos me recogían del aeropuerto y me quedaba con ellos y hasta tenía las llaves de la casa, Es allí cuando me dieron acceso a todo su archivo privado, cajas que nunca fueron organizadas, documentos que nunca fueron ordenados. Entonces parte de mi trabajo fue archivar y curar muchos de esos documentos y luego transcribirlos para que yo pueda acceder al material escrito.

Fue un trabajo arduo considerando que no había bibliografía sobre el grupo. ¿O sí?

En ese momento no había nada escrito sobre Perú Negro, solamente existía un capítulo en el libro “Ritmos Negros del Perú”, de la norteamericana Heidi Feldman. Pero no solo apelé a los archivos y documentos de la familia, me pasé meses em la hemeroteca nacional pidiendo publicaciones en los que mencionaban al grupo. Desde ahí fui tejiendo la historia de Perú Negro.

El lenguaje del cuerpo, identidad, libertad, elementos que desarrollas en el libro relacionados con Perú Negro.

Hay estudios del cuerpo, y de cómo el folclore se manifiesta en él, pero no hay un estudio del significado que pueden dar estos cuerpos o cómo estos se transforman o se liberan en el escenario, como es el caso de Perú Negro. Eso es lo que yo argumento a través del libro, cómo se arman estás identidades a partir del cuerpo, se convierten en agente de su propia libertad. Esa es la pedagogía que creó Ronaldo Campos y sus fundadores, a eso es lo que yo me enganché, teoricé ese producto, esta marca que crea Perú Negro que es su propio lenguaje de entrenamiento, su propia pedagogía.

¿Cuál consideras qué es el principal aporte del libro?

Plantear una filosofía nueva para pensar en la identidad peruana y de cómo se proyecta desde el cuerpo. Lo original de mi proyecto es que yo me enfoco en cuerpos desde el margen, no estoy hablando como persona que los está estudiando. estoy haciendo que estas voces hablen por sí solas y manifiesten este arte que han creado. Es básicamente cómo se produce identidad a partir del cuerpo, conllevando el performance la coreografía y la música.

Perfil

Luis F. Paredes es antropólogo. Doctor en Estudios Culturales por la Universidad Estatal de Nueva York en Albany. Magister en Literatura de Latinoamérica y en Estudios Afro -Diaspóricos. Docente en la Universidad Estatal de Bridgewater en Massachusetts.

