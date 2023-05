En pleno rodaje de “La Costurera”, película del director peruano Daniel Rodríguez Risco, encontramos al destacado actor chileno Luis Gnecco (“Neruda”, “El bosque de Karadima. “Los dos Papas”), uno de los protagonistas de la historia en la que también participan la peruana Mayella Lloclla y la española Aitana Sánchez-Gijón.

“La verdad, cuando me llega la oferta, leí la historia, supe quién era el director y me comencé lentamente a relacionar con el proyecto. Aunque mi agenda estaba un poco complicada, la verdad que todo se ordenó para que aceptara”, dice Gnecco.

“La Costurera” será contada de una forma muy particular..

Por medio de una gran fábula se contará la historia casi costumbrista, realista si se quiere, una historia de amor en la que la protagonista tiene un objetivo que intenta lograr. Esta contada de otra manera y eso a mí me fascinó.

Hay elementos en la dirección artístico que enriquecerán la película.

Conozco el trabajo de Pepe Corzo, le tengo mucho respeto a los directores de arte, y el trabajo que él está haciendo es realmente fascinante. Hablábamos con Daniel Rodríguez (director) ya en los ensayos y es una película que va a tener tanto trabajo en la puesta en escena y después en la post producción que se va a tomar un tiempo más justamente por la dificultad que tiene.

En el cine hay personajes que decides no aceptar, ¿cuáles son los que más te atraen?

Mientras más torcidos son más interesantes. Por lo general, yo he hecho muchos psicópatas, curas abusadores.

Pero también has interpretado a un poeta como Neruda, aunque desde otra perspectiva.

La visión del poeta en la película fue polemica. Me impresionó que en la primera conferencia de prensa que tuvimos en Cannes toda la prensa europea estaba fascinada, pero la latinoamericana, incluida la española, encontraban que habíamos irrespetado totalmente la imagen del poeta. Honestamente creo que no tendría prejuicios en hacer ningún papel, tal vez las imposibilidades de hacer algo serían por hacer cosas físicas, no sé.

Si te dicen que tienes que hacer escenas de riesgo.

Claro, esos desafíos siempre uno los va a tener, pero uno lo intenta.

Es parte del oficio de ser actor.

Los actores somos como aventureros, y la verdad que actuar, y asumir una invitación en una película extranjera siempre es una aventura, o en tu propio país. Si revisas los tipos de publicaciones que hacemos los actores, siempre surge esta palabra, hay que emprender una nueva aventura, porque una película es una aventura. Todo lo que ocurre en el mundo del cine es una aventura porque comienza muy de a poco, con mucha gente involucrada, este es un arte colectivo.

¿El cine es un oficio colectivo y dónde queda el ego?

El ser humano, por definición, creo que genera como un campo magnético de ego, sea quien sea. Ahora es cierto, para ser actor hay que manejar inevitablemente eso, y hay que manejarlo bien. Bueno, para ser actor tú tienes que estar consciente de cuánto vales, cuánto pesas, de tu trayectoria, de tu valía, pero a la vez, tienes que estar absolutamente ajeno a eso, porque si no en el minuto en que tu empiezas a funcionar desde el lugar de cuánto peso yo, cuánto valgo yo, chau, hasta ahí llegaste.

¿Cómo sería una relación ideal con un director?

En cine, que es a lo que me he estado dedicando en los últimos años, tiene que ver con un diálogo con el director. Si yo vengo a trabajar con Daniel Rodríguez Risco, en este caso, no voy a comenzar a cuestionarlo. Eso muchas veces le sucede a las personalidades, que le entran a una conversación, sólo a cuestionar. Para mí hacer cine representa una gran conversación entre el actor y director, el director y la producción, porque tu formas parte de un cuadro, porque tú como actor no eres una singularidad, eres un elemento en un cuadro, donde hay una visualidad, hay sonido, hay música, hay arte, hay un montón de cosas y el actor tiene que saber cómo se pone dentro de ese cuadro.

Luis Gnecco

Actor. Ha participado en “Bardo” de Alejandro González Iñárritu, y en “Una mujer fantástica”, ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera. Actualmente es parte del elenco de “Jauría”, la serie de Amazon Prime.