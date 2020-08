El escritor chileno Manuel Martínez Opazo, conocido como “Capitán Cianuro”, entrega una serie de historias reales, fantasiosas y siempre adictivas en su reciente libro “TCH, tramas, historias y cuentos” (Gambirazio, 2020).

Conversamos con el autor sobre sus relatos y la pandemia, que ha detenido el mundo pero no el descontento en su país.

¿Ya tenías el libro listo antes de la pandemia?

Iba a salir en noviembre del año pasado, pero no se pudo por diferentes razones, como la explosión social chilena —los policías quemaron el Centro Cultural donde planeábamos presentarlo— y en marzo ya no se pudo por la cuarentena. Luego apareció la gente de Gambirazio Ediciones y pusimos el libro como ebook.

¿Cómo nacieron estas historias?

En este caso, son cuentos e historias que van relatando gente cercana o no tan cercana. Este libro está diseñado para un lector que no anda buscando lectura extensa. Me gusta mucho la narrativa corta. La idea es que la gente se anime a leer algo sin hilo conductor y quedar atrapado con cualquier historia. El primer libro se llama “LSD” y este, “THC”: juego con nombres de drogas, que en el fondo uso las drogas del “Capitán Cianuro”: drogas de letras.

En “Línea blanca” recreas el México violento por el narcotráfico. ¿También escribes sobre lo que te impacta?

Viajo mucho a México y ese es un relato muy real. Tuve la posibilidad de conversar con una persona que después me contaron que está vinculada a un cartel. Lo contacté por intermedio de un amigo, para otros fines, pero me pareció muy curioso cómo en el texto voy relatando la posibilidad de entrar a este universo muy diferente al normal. En mis primeros años que fui a Perú, recuerdo que conversé con un emerretista, en ese entonces yo trabajaba en el diario La Nación. No iba con esa finalidad, pero se dio y me llenó mucho la lección de hablar con gente que tiene otra forma de apreciar la vida. Esos relatos los pongo en los libros, me interesa mucho que la gente vea que la vida está llena de todo y lo complejo, que parece tan lejano, de repente está a la vuelta de la esquina.

¿Cuál ha sido la experiencia de Chile con la pandemia?

Somos muy delirantes. Voy a hablar específicamente de Chile. Los argentinos tomaron sus precauciones y ustedes también. Nosotros no teníamos ni una restricción y la gente restringía las salidas y todos nos encerramos. Al gobierno lo único que le interesaba era que saliéramos a trabajar porque la economía se podía caer. Y teníamos un estallido social de octubre hasta la fecha, que no ha disminuido. Si bien la pandemia se comió las movilizaciones, no ha dejado de haber grandes cacerolazos, manifestaciones en diversos sectores sociales.

¿Qué autores recomendarías para descubrir en estos días?

Yo busco harta literatura en lo virtual. Considero que la gente debe usar el ebook. Hay algunos que son muy románticos y prefieren el papel, el olor, dar vuelta a la hoja. En este caso, hay muchas editoriales que se están pasando a plataforma ebook. Si les gusta leer en serio, háganse más cercanos a los espacios de internet, que cada vez son más amigables y que, a lo mejor, te sale más barato que comprar un libro en físico. Pueden leer a Julio García, Claudia Salazar, Marco Martos, Luis Seroni, Julián Silva. Hay mucha gente que se está metiendo en el mundo virtual.