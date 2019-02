Marcelo Savignone: “Las máscaras son la primera acción del teatro”

Síguenos en Facebook

El dramaturgo argentino Marcelo Savignone regresa a Lima con su unipersonal Vivo, un espectáculo experimental de improvisación con máscaras balinesas.

Savignone subirá al escenario para dialogar con el público y tomar la forma de distintos personajes que pasan de la erudición a la burla, de la alegría a una actitud heroica, con los diferentes rostros de las máscaras, la esencia del teatro.

¿Cómo es la dinámica de tu unipersonal?

Hay una buena cantidad de máscara balinesas, las cuales me voy poniendo al azar, y dialogo con el espectador hasta empezar a construir una obra de teatro improvisada. Al principio, el espectáculo es interacción y luego tomo todo eso y lo mezclo con una máscara que me permite combinar los personajes que surjan esa noche.

¿Has presentado en otros países este espectáculo?

Sí, he transitado por toda Latinoamérica y también Londres, Alemania, España.

¿Cómo han sido las reacciones del público?

Siempre me voy a inclinar por Latinoamérica, tenemos mucho en común. Sabemos lo que nos duele. Pero hemos tenido la posibilidad de construir: España ha sido otro lugar de mucho placer y en Londres también trabajé muy bien.

El esfuerzo físico es evidente, ¿pero cómo es el trabajo al interpretar diferentes emociones?

Hace muchos años que me dedico al trabajo del teatro y pienso el cuerpo como instrumento. Lo ejecuto como para acercarme a la excelencia de un instrumento físico, vocal y emocional. Entonces, me esfuerzo a diario para trabajar en un estado que me permita crear.

¿Usas las 25 máscaras durante una función?

No, en la noche usaré unas 10, pero están entrenadas las 25 máscaras.

¿Cómo fue tu acercamiento con estas máscaras balinesas?

Yo vengo del teatro, del trabajo de improvisación, del teatro de texto. Un momento tuve un encuentro con Andrés Pérez, un maestro de máscaras balinesas. Fue muy importante lo que me sucedió en 1999. En 2001 busqué las máscaras y empecé el desarrollo de mucha entrega hacia el trabajo de estas, entendiendo que son el inicio del teatro. Son la esencia, lo genuino, la primera acción del teatro. La máscara que desenmascara, que habla del oficio del actor. Un oficio que vale la pena que siga existiendo.

¿Y cómo ideaste y construiste Vivo?

A partir de seguir desafiándome, provocándome incomodidad, de seguir despertándome como artista. Cuando regresé de Bali, tenía las máscaras y probé un espectáculo, y después sentí que había mucha profundidad y que debía trabajar mucho para que esto suceda. Recién en 2009 pude hacer un espectáculo donde me sentía identificado con lo que hago profundamente.

¿Después de cuánto regresas a Lima con Vivo?

La estrené en 2009 en un festival de improvisación que hubo acá. Hace dos años volví a hacerlo. Y ahora regreso por tercera vez. Pero como es un espectáculo de improvisación, con máscaras balinesas, que varía cada vez, siempre será una forma nueva.

¿Cuánto ha cambiado el espectáculo en estos años?

En principio, ha cambiado porque yo voy transformándome, porque acabo de tener otro hijo, porque la vida me va enseñando todo el tiempo. Entonces, naturalmente eso se comparte en escena. Y hay algo muy interesante: en algún momento de la actuación hay una persona compartiendo con el espectador los más íntimos recuerdos del alma.

Perfil

Marcelo Savignone

Nació en Buenos Aires en 1973. Es actor, dramaturgo y docente argentino. También ha participado en televisión y en la industria cinemato-gráfica.

Dato

- 30 soles es el precio de la entrada general del espectáculo Vivo en el Auditorio Miraflores (Av. Larco 1150).