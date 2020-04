Marco Mühlethaler, director del Centro Cultural de la PUCP, adelantó a Correo que el Festival de Cine de Lima 2020 no podrá celebrarse en su forma tradicional a causa de la pandemia mundial generada por el Covid-2019, pero asegura que la institución está evaluando presentar “algo” de manera virtual.

¿Cómo está afectado la cuarentena las actividades del CCPUCP?

La cuarentena nos agarró en pleno Festival de Artes Escénicas (FAE Lima) y nos exigió cancelar tres funciones. Estábamos también cerrando algunos cursos y talleres y arrancando otros. En la galería estábamos terminando una muestra e íbamos a inaugurar otra este mes, pero no significa que la actividad cultural haya parado. Hicimos un ciclo de cine peruano a través de nuestras redes y tuvo una gran acogida. Entendemos que debido a las restricciones, probablemente el sector cultural va a ver golpeado por mucho tiempo. Conscientes de esa situación, y con el propósito de seguir desarrollando actividades culturales, es que estamos elaborando un plan de virtualización de nuestros contenidos.

Como en todos los sectores, el ingreso económico también se ha visto afectado...

El presupuesto del CCPUCP se conforma por un aporte de la universidad y por ingresos propios. Ahora todo está paralizado, pero estamos intentando generar algunos espacios donde el público pueda empezar a pagar poco a poco por productos culturales específicos. Hemos venido trabajándolo de manera gratuita por la cuarentena y no vamos a dejar de hacerlo, porque un objetivo nuestro es difundir y promover cultura, además de producirla. En un futuro cercano, la forma de consumir cultura va a cambiar y vamos a tener que adaptarnos a esas necesidades. Una crisis como esta también es una oportunidad para explorar nuevos caminos y vincularnos con mucho público que no podía acceder a nuestros contenidos por una cuestión geográfica. Hay una oportunidad en la red mucho más democrática, mucho más abierta.

¿Qué va a pasar este año con el Festival de Cine de Lima?

No lo sabemos. Estamos pensando en dar un salto a lo digital, hacerlo online, para mantener al menos una presencia este año, pero respetando las restricciones. Así como la Feria del Libro, el Festival de Cine de Lima también reúne a mucha gente en las salas de cine y otros espacios. Nosotros no vamos a poner en riegos al público. Estamos explorando qué opciones existen para poder tener un festival chiquitito que nos permita volver a su primera edición, una suerte de viaje a la semilla y a través de un canal distinto. Pero todavía no lo tenemos claro. Estamos trabajando en ello a full, a todo vapor. Queremos ofrecer algo, alguna versión de nuestro festival, aunque sea en pequeñito, pero eso dependerá de muchos elementos. No es algo que podamos garantizar todavía.

Igual se va a ver afectado porque, como todos los festivales, siempre hay invitados internacionales y no sabemos si se van a abrir los vuelos...

Lo que te garantizo es que el festival, como lo hemos conocido en sus 23 ediciones anteriores, no será igual este año. Es imposible que lo tengamos tal cual. Esta cuarentena que estamos viviendo es una medida importante para poder ver la luz al final del túnel. Y no solo es una cuarentena física, también es psicológica. Y no sabemos cuándo esa barrera psicológica se va a levantar. Lo mismo ocurre con el Festival de la Palabra y otras actividades.

¿Cómo podría ayudar el gobierno a instituciones como el CCPUCP?

Yo creo que, en general, en el sector cultural hay varias formas de ayudar. Hemos hablado hace muchos años sobre la ley del mecenazgo. Ahí hay una línea que hay que volver a revisar, pero ahora no es el momento. Va a ser muy difícil porque el gobierno va a necesitar ingresos para sostener la vida de los peruanos. Pero también hay que entender que la cultura es un bien de primera necesidad. No es un asunto secundario o superfluo. Es algo para ir discutiendo cuando esto se calme un poco.