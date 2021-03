“El cuadernito de Emilia” (Caja Negra, 2020) es un libro dirigido a las personas que quieren conocerse mejor a través de actividades divertidas, tips psicológicos y datos interesantes.

Entrevistamos a su autora, Melissa Arbocco, quien regresa con un nuevo éxito después del popular “El diario de Emilia”.

¿Cuáles son los pasos que plantea el “El cuadernito de Emilia” para llegar al “autodescubrimiento”?

Dedicarte tiempo es quizás el paso más relevante. Parece sencillo pero hacemos poco al respecto. Conocer a alguien toma tiempo, somos seres vivos y siempre estamos cambiando. Este concepto aplica a uno mismo. Es importante que sepamos quiénes somos, lo que nos motiva, lo que nos duele para, a partir de ello, poder tener claro hacia donde queremos ir y disfrutar el camino con cada paso que damos.

¿El libro es una forma de hablar de lo que le cuesta decir, contar, a muchas personas?

Considero que ese tipo de terapia la tuve con mi primer libro “El diario de Emilia”: volqué en él las cosas que durante muchos años se me hizo difícil hablar, aceptar e incluso enfrentar. En cambio, “El cuadernito de Emilia” es como una guía para tener un tiempo “a solas” y conocerte más, responder a preguntas súper válidas que quizás aún no te has hecho, y en caso sí te las hayas hecho, aquí tendrás la oportunidad para ordenar tus ideas y obtener un mejor resultado.

Agregaste datos sobre la situación de las mujeres en el mundo y consejos de una psicóloga...

Mi público mayoritariamente es femenino, y creo que tenemos grandes obstáculos que superar aún. Quise generar también la reflexión con estadísticas y otros hechos relevantes para nuestro género, que nos impulsen a querer conocer más y sirvan también como herramientas. Y me interesó sumar a una profesional que pueda aportar con puntos de vista desde su campo.

Resaltas que la brecha de género no se cerrará hasta 2186. ¿Cómo se puede actuar para que esa fecha no sea tan lejana?

El cambio empieza con cada uno de nosotros. Si queremos que algo se modifique, necesitamos preguntarnos a nosotros mismos qué hacer diferente. Dentro de las respuestas que conseguí hay una serie de pequeñas pero significativas acciones que puedo hacer para acortar la brecha: tenderle la mano a más mujeres, dejar de verlas como competencia y rivales, entenderlas como compañeras, no hablar mal o sabotear a otras mujeres en el trabajo o el grupo de amistades, no criticar de manera machista porque pensamos de maneras distintas.

¿Cuánto falta hacer para que el Perú sea un país más seguro para las mujeres?

Tenemos un largo tramo que recorrer ahí. Estamos hablando de cambios sociales, culturales, que parten desde los hogares y se refuerzan y consolidan en escuelas, centros de trabajo y otros foros. Faltan muchos años, pero el cambio empieza por uno, lo que hagamos sumará. Entonces, formulemos la pregunta: ¿cómo desde nuestras canchas hacemos de este país un lugar más seguro para otras mujeres?

¿Qué otros retos vienen para ti luego de las dos entregas de Emilia?

Si Dios y el universo me lo permiten, muchos más. Sigo escribiendo, continúo emocionada cada vez que se me ocurre algo nuevo qué hacer. Se vienen proyectos para adultos, jóvenes e incluso para los más chiquitos de la casa. Se vienen novelas y nuevos productos. Sé que tengo aún mucho más por compartir, me entusiasma la idea de saber que algo de lo que comparto pueda ayudar a alguien más.

Melissa Arbocco

Experta en marketing. Tiene más de 15 años de experiencia profesional en marketing y ventas. Se considera apasionada por el continuo aprendizaje, con una necesidad de trascender y sumar positivamente a la sociedad.