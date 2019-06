Michale Graves: "Estar enojado con el mundo no te hace punk”

Síguenos en Facebook

Antes de su próxima llegada a Lima este 8 de junio en The Blood, Michale Graves conversó con diario Correo sobre su pasado en Misfits, como parte de los discos American Psycho (1997) y Famous Monsters (1999). También sobre el origen de su narrativa con la banda de horror punk, su carrera como solista y el camino que ha tomado el género.

¿Qué nos puedes adelantar de lo que será tu presentación en nuestra capital?

Celebraré la música que hice con Misfits desde 1995 hasta que dejé el grupo en el 2001. Nadie en la tierra puede cantar e interpretar estas canciones como mi banda y yo. Lo voy a demostrar.

Asesinos seriales, cuentos de terror, sci-fi, violencia, ¿cómo te sentiste al ingresar a este mundo de Misfits como parte de la banda?

Mi deseo es evocar la esperanza, avivar la inspiración y la alegría para todos. Sin embargo, hay un pequeño truco que un artista debe hacer cuando crea a través de la oscuridad como los temas que has descrito. Espero ser una luz en los lugares oscuros del mundo y en la vida de mis fans y, por lo tanto, llegar a ellos a través de diferentes medios es lo que hago.

Con American Psycho y Famous Monsters, Misfits ingresa también al heavy metal y hardcore. ¿Cómo fue darle este giro a la banda en el sentido musical?

Me sentí muy importante en la banda al poder influir en la estructura por la capacidad de mi voz. En la composición escribí de una manera muy diferente a lo que se hacía en el grupo. El éxito de la banda y las canciones que escribí dieron legitimidad a mis habilidades, aunque nadie sabía el alcance de mi aporte e influencia.

¿Por qué crees que en la actualidad no se transgreden los géneros musicales?

Toda la industria musical está cambiando. Sin embargo, la reestructuración de los medios ha dado paso a la prosperidad de artistas independientes como yo. Ahora tenemos que resolver la gran falta de compensación que los artistas reciben de los servicios de transmisión por secuencias y los sistemas de distribución digital en todos los ámbitos. Eso crea tanto ruido blanco que es difícil encontrar cosas nuevas que sean innovadoras y atractivas.

En el 2017 comentaste sobre tu intención de volver a Misftis, pero también mencionaste diferencias con Jerry Only. Entonces, ¿aún existe esa posibilidad?

Jerry Only y su minigerente John Cafiero continúan intimidándome con amenazas de acciones legales inminentes por todo tipo de tonterías. Preferirían amenazarme y empujarme, luego considerar cómo podemos trabajar juntos y crear algo increíble juntos. La verdad es que no les importa lo que piensen o sientan los fanáticos porque si lo hicieran, me hablarían de colaboración en lugar de litigios y el mundo volvería a ver a la banda.

Con el inicio de tu carrera como solista, tus discos se volvieron más personales. El LP Vagabond es una prueba de ello. ¿Cómo lograste darle este giro, tanto en lo musical como en lo narrativo a tu carrera?

Había gente que pensaba que estaba loco cuando decidí comenzar a tocar música acústica. Comencé a sumergirme en el gospel, canciones de los esclavos, el país y lo que eventualmente se convirtió en lo que sabemos que es rock and roll. Aprendí a jugar de nuevo y seguí adelante. Encontré el coraje de ser yo mismo y confío en que seguiré así.

Tienes un tema como solista que se titula “Punk rock is dead”, en el que comentas sobre la imagen, los valores y todo aquello que corrompe esta escena. ¿Qué opinión tienes del género en la actualidad?

El tema estaba dirigido a una escena punk que se había convertido en la misma cosa que se suponía que estaba en contra. El hecho de estar enojado con el mundo no te hace punk rock. Los valores que reflejen la verdadera libertad humana deberían ser sinónimos del género. Lo que eso significa es que vienes como eres y se te acepta sin términos. Lo que ha corrompido la escena es el dinero, los medios de comunicación, la política, la ignorancia y la influencia de una ideología que abarca un sistema mundial que busca destruirte si no lo aceptas. Hoy no tengo una buena opinión del género, y eso no debería significar nada de una manera u otra.