Tres tripulantes de una embarcación rusa llevan meses en Chimbote. Un robo y ciertos trámites de la empresa a la que pertenecen, los han hecho estancarse en el puerto. No parecen incómodos. Sobreviven con lo que tienen o se adaptan a la situación. Como el mismo título de la cinta lo dice, “Todos somos marineros”, porque estamos de paso.

Tres marineros rusos estancados en el puerto de Chimbote. ¿Cómo es que esta historia llega a ti?

Es algo muy atípico. He vivido en el Callao diez años. Cuando estuvimos haciendo la revisión de locaciones, nos dimos cuenta que Chimbote tiene paisajes increíbles. Empezando a buscar personajes, teníamos que contar de qué va la historia. Una persona nos dijo ‘Eso le pasó a Andrei, un ruso que se quedó varado’. Parece una historia periférica, pero está ahí. Lo que me pasa es que, antes de irme a estudiar cine o carreras relacionadas a lo audiovisual, vi un programa político de fin de semana. Se buscaba ayuda para tres marineros que quedaron anclados en un barco inmenso. Ellos estaban tranquilos. Necesitaban ayuda, pero no la exigían.

¿Por qué los personajes tienen ese sentimiento de no pertenecer al lugar que están?

Cuando estaba estudiando, me tocó hacer un ejercicio de adaptación. Vino un especialista de Shakespeare con el que revisamos “El mercader de Venecia”. Parafraseando la primera línea de la obra, dice “No sé por qué me siento tan triste”. Trabajar la dramaturgia desde un personaje que se siente triste es complicado. Ese sentimiento que aplasta a los personajes, me parece una situación de atmósfera para todos. Eso se puede haber colado en la película.

El concepto de sobrevivir, ¿es una causa del desarrollo de las relaciones de sociedad que tienen los personajes?

Se fue formando un núcleo familiar particular, en base a una situación ética que confronta al personaje. Ocurre algo grave en él que lo hace tomar decisiones sobre la marcha. Las consecuencias lo hacen acomodarse. Es un poco lo que pasaban con los bárbaros y romanos. Existen códigos de ética distintos.

El abandono en el que se encontraban los personajes, ¿los hizo acercarse a las tradiciones del puerto?

Los marineros son personas que están en tránsito, solo por algunas temporadas. Creo que se pueden adaptar, pero también hundir. Es una lectura para el espectador.

¿”Todos somos marineros” es reflexionar sobre a dónde pertenecemos?

Es una lectura interesante, el título pretende eso. Cada uno va llenando un espacio. No quiero que sea una cinta pedagógica, sino que la gente reflexione. Acá no hay nadie bueno o malo. Somos humanos. El desarraigo y conflicto ético me llevaron a hacer esta película. Todos tenemos situaciones que no solemos contar y en la pantalla esto suele reflejarse.

Perfil

Miguel Ángel Moulet, director de cine

Su debut en el cine fue con el cortometraje “Los Anfitriones” con el que obtuvo un premio en la Sección Cinefondation en el Festival de Cannes 2012. “Todos somos marineros” también estuvo en el Festival de Cine de Rotterdam, Holanda, entre otros eventos.