Un grupo de personas, de distintas nacionalidades y edades, pero con muchas historias en común, intentan salvar sus vidas en un aeropuerto que está apunto de ser arrasado por la "Tormenta del siglo".

Este es el escenario que plantea el escritor colombiano Miguel Mendoza Luna en "Atrapados en el aeropuerto" (Editorial Panamericana, 2019), un libro sobre la migración, la paternidad, el amor y el respeto hacia el otro.

"No te mentiré, pronto vamos a morir las once personas atrapadas aquí en el Aeropuerto Internacional y yo", es el inicio de la novela que, desde las primeras páginas, promete una historia no convencional.

¿Qué tan importante es el arranque para ti?

Trabajé mucho en ese inicio. Tengo una primera lectora que es muy despiadada: mi esposa. Confío en ella. Yo no sabía si mis personajes sobrevivirán o no. Mi narradora es una bebe. Entonces, había una cosa ahí emocional pero me di cuenta que no podía empezar de otra manera y era con la anticipación de la muerte, que es una frontera que iguala a todos.

Eso es lo que más genera empatía en los jóvenes. ¿Piensas en tu lector cuando escribes?

Trato de olvidarme un poco porque sino me crea una ansiedad. Al final no vas a complacer a todo el mundo. En una segunda versión sí piensas en un lector, cuando trabajas cuestiones del lenguaje. Pero con relación a ese lector joven, sí tenía en mente hacerle justicia a algo muy bello de ellos: la intensidad con que viven. Eso lo perdemos mientras vamos creciendo, y quería que estuviera presente en la novela: todo lo que pasa es la primera o la última vez.

¿Esto lo entendiste mejor después de ser padre?

Ahora tengo todos los miedos. Ser padre no me ha hecho fuerte sino más frágil. Me he vuelto una antena frente a todo lo que pasa en el mundo. Esta es la batalla que va a sufrir mi hija. Eso traté de refrejarlo en la novela, que los personajes sean más fuertes que yo.

¿Cuál ha sido el disparador de esta novela?

Hay un tema en el ambiente, que tiene que ver con la migración. Esta palabra nos afecta, especialmente en Latinoamérica, y es la xenofobia. Pasamos de experimentarla cuando salimos a otro lugar a ser rechazados por la cuestión de ser latinoamericanos. Ahora nos convertimos en los monstruos que rechazan a otros tan cercanos. Caímos en la trampa del odio, de la xenofobia. Había ese motor, por un lado, de encontrar una historia.

La narradora y el mago no juzgan a los demás, porque conocen lo que han vivido los otros personajes…

En el inicio de “El gran Gatsby”, el narrador va con su padre y mira de manera despectiva a un hombre en una situación vulnerable. Y el papá le dice: no lo juzgues, tú no sabes la historia que él ha vivido. Tengo esa imagen muy fuerte que se reforzó con mi madre, que era la persona más buena que ha existido. Yo decía: “cómo hace ella para no juzgar a nadie. Qué le enseñó la vida o cuál es su particular empatía”. Es la capacidad de no olvidar de dónde vienes, de cómo pactaste con la vida para seguir adelante, sin odios ni resentimientos. Y ella trata de entender la historia de los demás. En la vida nos falta preguntarle al otro, escuchar la historia del otro.

Piglia contó en sus diarios que de su mamá aprendió a no juzgar a nadie y eso lo hacía con sus personajes…

Ahora que mencionas al gran Piglia, que en paz descanse, sus personajes son testigos del mundo: personas que tratan entender la historia del otro. Lo que me enamora de Ribeyro, por ejemplo, es su capacidad para mirar a las personas. Y, como los grandes escritores, trata a todos igual. Como diría el mismo Gabriel García Márquez: todos los personajes tienen derecho a su historia.

Por otro lado, ¿qué opinas de la idea de que las personas, sobre todo los más pequeños, no leen?

Yo sigo confiando en los chicos. Están cambiando el mundo porque se cansaron de los errores de los adultos. Hay una conexión diferente de estas nuevas generaciones con el libro. Lo viven de una manera menos intelectual y, por ello mismo, más vital. No están leyendo por la pose de ser más inteligentes, sino que los relatos se integran en su vida. Estos libros son espejos con los que pueden confrontar su vida. Me encanta que los chicos vean series, que sean audiovisuales, “gamers”, que vivan con todas las intensidades de ahora. La literatura también está, no lo veo como algo excluyente.

Perfil

Miguel Mendoza Luna.

Escritor colombiano. Ha publicado “Los diarios secretos de las chicas (in)completas”, “Abraza tu miedo”, “Truman Capote: las horas negras”. Ha ganado el Premio Nacional de Libro de Cuentos Ciudad de Bogotá.