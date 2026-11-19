La danza y la música sinfónica se reunirán en un espectáculo gratuito este sábado 21 de noviembre en Miraflores, como parte de las actividades del proyecto Danza de la Esperanza, iniciativa que promueve el desarrollo personal de niños y jóvenes a través del arte.

Bajo el concepto Danza y música, un matrimonio perfecto, 50 participantes compartirán escenario con la Orquesta Sinfónica del Británico en Cultural Station, donde se realizará la última función de esta edición.

¿Qué obras se presentarán en el espectáculo gratuito de Miraflores?

El programa combinará interpretaciones musicales en vivo con coreografías desarrolladas por los integrantes de Danza de la Esperanza.

Entre las composiciones que el público podrá disfrutar figuran:

Marcha Húngara , de Hector Berlioz.

, de Hector Berlioz. Pompa y Circunstancia , de Edward Elgar.

, de Edward Elgar. Himno al Sol , de Daniel Alomía Robles.

, de Daniel Alomía Robles. Danzas Populares Andinas , de Celso Garrido Lecca.

, de Celso Garrido Lecca. Rapsodia Peruana , de Claudio Rebagliati.

, de Claudio Rebagliati. Una noche en el Monte Calvo, de Modesto Mussorgsky.

Danza de la Esperanza ha beneficiado a más de 400 participantes

El proyecto Danza de la Esperanza nació en 2003 por iniciativa del coreógrafo británico Royston Maldoom, con el apoyo del British Council y el Ballet de San Marcos.

Desde entonces, la iniciativa ha beneficiado a niños y jóvenes de zonas vulnerables de Los Olivos, Independencia, San Martín de Porres y Puente Piedra.

El Británico se incorporó al proyecto en 2005, contribuyendo al desarrollo artístico y personal de más de 400 participantes.

Gabriela Aguilar, gerente de Responsabilidad Social y Cultural del Británico, destacó la importancia de generar espacios que permitan a las nuevas generaciones desarrollar su creatividad y acercarse a la música peruana y universal.

¿Dónde y a qué hora será el espectáculo gratuito de danza en Miraflores?

Danza de la Esperanza 2026

Sábado 21 de noviembre

7:00 p.m.

Cultural Station, calle Bellavista 538, Miraflores.

Ingreso gratuito