Monólogos de mujeres, testimonios contra el machismo cotidiano

Cuatro voces contra la violencia del machismo, que ataca a diario en diversos escenarios como el hogar o la calle, se escucharán en la obra de teatro Monólogos de mujeres.

Esta propuesta, dirigida por Ximena Aguilar Florindo, es una voz de protesta contra lo que viven las mujeres a diario en un país donde, hasta la fecha, se han cometido 26 feminicidios durante este año.

Por ello, a través del teatro, Monólogos de mujeres aborda este tema a través de las miradas de una madre soltera, una mujer maltratada física y psicológicamente y una víctima de acoso callejero.

Las actrices Sylvia Majo, Stefanni Rojas, Fiorella Flores y Gina Guerrero se pondrán en la piel de las mujeres que han sufrido este tipo de situaciones.

“El proceso ha sido bastante transparente y sobre todo real para todas. El equipo está conformado por mujeres, por lo que todas nos hemos sentido identificadas, y no porque hayamos vivido historias parecidas a las de los personajes, sino porque día a día vemos menos mujeres en nuestro país”, comentó la directora de la puesta en escena, Ximena Aguilar.

VOCES

En una realidad donde las mujeres vienen denunciando cada vez más los abusos que se cometen en su contra, seguir alzando la voz a través del arte, como el teatro, es una forma de luchar contra la violencia.

“Monólogos de mujeres es un proyecto al que me convocaron hace tres meses, y ni bien leí los textos, no pude evitar sentirme parte de cada una de esas mujeres, que no solo son las actrices que forman parte del montaje, sino que son el reflejo de una sociedad gobernada por los más absurdos dictámenes de un pueblo machista e indiferente”, dijo Aguilar.

Luego agregó que “(...) Nos matan, nos violan, nos torturan, y digo ‘nos’ porque somos todas las que corremos el mismo riesgo, sin ser cliché lo que digo, pero desgraciadamente nos están matando”.