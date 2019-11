"Mujeres con todas las letra-z" cuenta 28 historias que inspiran (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Andrea y Mabel González escribieron el libro "Mujeres con todas sus letra-z" (Editorial Planeta, 2019), con el objetivo de contar 28 historias ilustradas de mujeres que han marcado la historia de Centro y Sudamérica.

"Nos dimos con la tarea de investigar, de encontrar al menos una mujer por cada país que haya destacado en diferentes áreas y que haya aportado a la construcción de nuestra cultura. Entonces "Mujeres con todas las letra-z" recopila 28 historias, una por cada letra del abecedario de 28 mujeres en diferentes áreas que han construido parte de nuestra cultura", comenta Andrea González, coautora de este libro y fundadora de Nuestro Flow.

¿Qué historias se van a encontrar?

"Historias de mujeres que han destacado en la ciencia, política, luchas de liberación, en las artes, danza y demás. Abrimos con la letra A de Ángela Restrepo, una microbióloga colombiana, quien fue un de las primeras mujeres que decidió cambiar la falda por el pantalón porque necesitaba entrar a un laboratorio y rompió muchos estereotipos en su época. También tenemos a Susana Baca, cantante afroperuana y que también tuvo que sobrepasar muchos obstáculos por su color de piel y discriminación, para que pueda posicionarse como cantante y que logró ser uno de los referentes más grandes de la música afroperuana. Hay otras mujeres que son más conocidas como Frida Khalo que como mujer en su época, en el arte ella, abrió paso a muchas otras para que también pudieran destacar", afirma González.

¿Cómo nace la idea de este libro?

"No teníamos referentes femeninos a seguir. Necesitamos que la historia nos cuente la vida de estas mujeres para que desde ahí podamos combatir la desigualdad de género, la violencia y el embarazo adolescente, porque esto parte de no reconocer otros modelos a seguir, diferentes a los que nos impone la sociedad como el ser madres o el cuidado del hogar, hay que entender que los sueños no tienen género sino que es una cuestión de oportunidades", finaliza Andrea González.

Este libro se escribió e ilustró en 4 años. Es una recopilación de 28 cuentos que enseñan la vida de 28 mujeres que marcaron historia.