Lo que Judit Bravo consigue, de alguna manera, es desnudar el amor, con todo lo que ese proceso implica. Lo hace a través de la poesía, con No me mires muy de cerca, un libro descarnado y elocuente. Una obra que destaca los tópicos habituales del amor, a la vez que evidencia sin concesiones sus zonas más oscuras. El gran protagonista es ese sentimiento indefinible, que lo transforma todo, pero que también lo destruye.

Es precisamente partiendo de esa premisa, que reposa sobre la totalidad, que la autora hace de su creación un concepto que integra diferentes expresiones artísticas, siendo la poesía el soporte medular. Las páginas de No me mires muy de cerca, operan a manera de lienzo sobre el cual la autora no solo plasma la arquitectura de sus versos, sino también el poder de sus trazos, de las sombras y el carbón que componen sus dibujos.

La voz de la poeta es potente y testimonial, reconociéndose como víctima y victimaria en este proceso irregular, una voz que habla sin ataduras, que por momentos se sumerge en el desgarro de la ruptura, pero en el que termina imponiéndose la pasión y el desarraigo. Es por ello que la presentación de este libro también se dará apoyada en otra propuesta artística que permitirá a la autora transmitir en su real dimensión el espíritu de su creación.

Gracias al apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de su Gerencia de Cultura, el sábado 2 de julio a las 6:30 pm., el Museo Metropolitano de Lima será el escenario sobre el cual, Judit Bravo, presentará No me mires muy de cerca, a través de un montaje diferente, una propuesta híbrida que convive, a su vez, con distintas vertientes. Se verá una puesta escénica, dedicada a generar una experiencia sensorial. La intención de la artista es que cada poema tenga una intensión muy determinada y específica. A esto se sumará el acompañamiento musical a través de una DJ y músicos en vivo, buscando evidenciar las sensaciones y emociones que se espera generar con cada poema.

Se espera que con esta iniciativa el lector se sumerja y genere una mirada hacia lo más profundo de este poemario, gestando nexos y conexiones que le den color, música, cadencia, olores, imágenes, voz y vida con cada nueva lectura. Gambirazio Ediciones invita a un viaje imperdible para conectar a fondo con nuestra propia esencia.

¿Quién es Judit Bravo?

Se formó como bailarina en diferentes escuelas como Dance estudio y D1 dance, siendo parte del cuerpo de baile de ambas instituciones. Participó de manera activa dentro del Consejo Nacional de Danza, como bailarina y profesora. Impartió talleres de esta disciplina para las municipalidades de Chorrillos y Santiago de Surco. Incursionó en el mundo del teatro, tomando talleres con reconocidos actores, además, de cursos en diversas escuelas como el club del teatro, Mocha Graña y las máscaras talleres, dando forma a su carrera como actriz y participando en múltiples obras teatrales de diferentes géneros. A su vez, ha impartido talleres de baile y teatro para la asociación cultural ARTE SHOW URBANO, reconocido eje de cultura.

Fue parte del programa de puntos de cultura del Ministerio de Cultura del Perú, siendo promotora, gestora cultural y productora. A la par, trabajó con la Municipalidad Metropolitana de Lima en el programa “Cultura Viva Comunitaria” participando de manera activa en diversas puestas en escena como artista y productora. Fue parte de la ordenanza de cultura que la Municipalidad Metropolitana de Lima, la cual se promulgó para el desarrollo de la cultura viva comunitaria y de las asociaciones culturales.

En 2014, de la mano del Ministerio de Cultura y de la Municipalidad Metropolitana de Lima, realizó su primer festival llamado De la calle a la tarima, al cual se sumaron artistas nacionales e internacionales y diversos auspiciadores. Su pasión por la lectura y la escritura es el punto de partida para el blog “Judit Bravo” a través de Facebook e Instagram. En 2017, se lanza su primera obra literaria, Cartas a un eterno desconocido, publicado en julio del mismo año en la Feria Internacional del Libro. En 2019 lanza un monólogo musical basado en ese, su primer libro, el cual se presentó hasta marzo del 2020.

En 2021 se unió al movimiento literario “Visceralismo Mágico”, que, en esencia, busca “la reivindicación del perdedor”. Actualmente, dicta talleres de escritura creativa, un proyecto que puso en marcha junto al Ministerio de Cultura, el cual ha contado con participantes de diversos países desde su primera etapa, en 2020.