Norah Jones regresa a Lima para dar concierto en diciembre

Norah Jones regresará al país para dar un concierto el próximo 4 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

La artista estadounidense, ganadora de nueve premios Grammy, se presentará en Lima después de siete años de ofrecer un show ante miles de sus seguidores.

“Come away with me”, “Don’t know why”, “Sunrise” y “Nightingale” son algunos de los éxitos musicales que interpretará la cantautora en su siguiente visita.

La aclamada intérprete, que cuenta con más de 50 millones de discos vendidos y una extensa carrera en la industria musical, combina elementos de jazz, blues, soul, country y pop en su trabajo artístico.

Su disco Come away with me, editado en 2002, autodenominado “el pequeño disco de mal humor”, sorprendió por su cercanía, sensualidad y sinceridad brutal. De esta manera, Jones se convirtió en un fenómeno global que arrasó en los Grammy.

ENTRADAS

La última vez que Norah Jones estuvo en Lima, el evento se convirtió en “sould out” .

En esta oportunidad, las entradas para el concierto de la cantante estadounidense, anunciado por la productora Move Concerts, empezarán a venderse a partir del 1 de julio en los módulos de Teleticket.

Además, contará con una preventa con un descuento del 25%, los días 29 y 30 de junio, con tarjetas Interbank.

Los precios de los boletos son 140, 200 y 400 soles para las zonas A, B y C, respectivamente.

DISCOGRAFÍA

Norah Jones ha lanzado los discos Feels Like Home, Not Too Late, The Fall, Little Broken Hearts y Day Breaks.