“Antígona” es una versión libre de la obra de Sófocles, bajo la dirección de Dante Marchino. Se presenta en el Teatro Barranco y cuenta con las actuaciones de Deborah Najar, Lucia Mayorga, Marisol Ramos, Chrisel Camarena, Jorge Luis Rioja, Luis Renato, Stephanie Ganoza y Alexis Caballero. Además, tendrán como invitado al actor Jorge Bardales.

En esta versión, Creonte es interpretado por la actriz Marisol Ramos. “Con tanta manifestación (totalmente justificada) en este tiempo, se está hablando de un concepto muy interesante: la ‘’desobediencia civil’'. Cuando los gobernantes no responden a las demandas de los ciudadanos no sólo es una opción, sino un deber, desobedecer de una forma cívica y democrática al poder establecido. Justicia poética…”, nos comenta la producción de la obra.

“Creonte, siendo ahora responsable en el poder, lleva más allá del límite sus decisiones y eso tendrá fatal consecuencia, no le importa si es justo o injusto, si afecta o no su proceder. Todo inicia con una ley diseñada y decretada para Antígona que le impide enterrar a su hermano (lo que para ella es inaceptable) activando aún más su objeción de conciencia. La firmeza de Antígona en el hacer y proceder, es un desafío a la autoridad. Honrar lo nuestro y a los nuestros adquiere mayor vigencia cuando se viola ese derecho. Las leyes morales no se derogan”, afirma el director de la obra, Dante Marchino.

La temporada va los miércoles y jueves a las 8 de la noche, sólo nos quedan 3 funciones: 08, 09, 16 de marzo en el Teatro Barranco (Av. Grau 701, Barranco).

Las entradas están a la venta en Atrápalo: https://www.atrapalo.pe/entradas/antigona_e4888788/ y a través del teléfono 912 125 713.

Para más información pueden comunicarse a la cuenta oficial de la productora en Instagram: https://www.instagram.com/alumbra_producciones/ o al correo electrónico: alumbraproducciones.talleres@gmail.com

