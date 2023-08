Como parte de la Competencia Oficial del Nuevo Teatro Julieta – Primera Edición, Asociación Cultural La Manada presentará la obra ganadora del Premio Especial Teatro para la Memoria del Concurso Nacional Nueva Dramaturgia Peruana “Desaparecidos”, de Jorge Bazalar, bajo la dirección de Leo Cubas, del 17 al 20 de agosto en el Nuevo Teatro Julieta.

En “Desaparecidos” las vidas de cinco personajes cambiarán para siempre cuando, en distintos puntos de la ciudad, un grupo paramilitar realiza secuestros a presuntos terroristas.

La obra permite reflexionar acerca de temas como la discriminación, la violencia política, y la memoria como país.

El director, Leo Cubas, señala: “Un gran diferencial de esta obra es que el autor no especifica dónde, ni cuándo suceden los acontecimientos de lo narrado, permitiendo dialogar no solo con la historia de nuestro país, sino con la de otros países latinoamericanos. Considero importante que los temas principales de la obra se pongan en debate para poder reflexionar sobre ellos y no permitir que se olvide lo que sucedió en nuestro país durante el conflicto armado interno”

La obra cuenta con las actuaciones de Emanuel Soriano, Daniela Trucíos, Sandro Calderón, Brian Cano y Luis Miguel Yovera; y la producción general de Asociación Cultural Manada, producción ejecutiva Diana Hurtado y Dante Marchino y con el apoyo de la Asociación Cultural A Toda Costa.

Las funciones serán el jueves 17, viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de agosto a las 8 p. m. en el Nuevo Teatro Julieta (Psje. Porta 132, Miraflores). Las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro, en el Instagram de Asociación Cultural La Manada (@manada_asociacioncultural) y en la plataforma Joinnus: https://www.joinnus.com/events/theater/lima-desaparecidos-55800.