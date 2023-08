“El avaro”, una comedia dramática escrita por el célebre autor francés Molière, se presenta en una versión dirigida por Jean Pierre Gamarra en el teatro de la Alianza Francesa de Lima en coproducción con Éxodo Teatro. Las entradas estarán en preventa hasta el 24 de agosto a través de Joinnus.

Viudo y completamente avaro, Harpagón es un comerciante adinerado que quiere casar a su hija Elisa con Anselmo, un hombre viejo y rico que está dispuesto a tomarla sin dote. Mientras tanto, planea su boda con Mariana, la joven pretendiente de su hijo Cleantes, lo cual lo llevará a la encrucijada de tener que elegir entre el amor y el dinero, sin importarle la rivalidad con su propio hijo.

“El Avaro”, una de las obras maestras de Molière, muestra el lado más mezquino y egoísta del ser humano, en la que se llevan hasta el extremo los problemas generados por el dinero y el poder, un asunto de máxima actualidad. El director sitúa la acción en nuestros días, presentando una familia disfuncional guiada por un padre avaro y codicioso.

“Para mí es una necesidad primordial poner el mundo de Molière en un contexto contemporáneo que pueda reflejar a la humanidad de hoy; los arquetipos que propone el autor son inmortales y sus vicios son trascendentales para entender nuestras sociedades. Molière habla de seres humanos imperfectos, complicados y grotescos, nada menos alejado del mundo en el que vivimos”, anota Jean Pierre Gamarra.

El elenco está conformado por un destacado elenco: Alfonso Santistevan (Harpagón), Fernando Luque (Cleanto), Amaranta Kun (Elisa), Alonso Cano (Santiago y Anselmo), Oscar Yepez (Valerio), Anaí Padilla (Frosina) y Andrea Alvarado (Mariana).

La escenografía y el vestuario están a cargo de Lorenzo Albani, graduado de la Escuela Nacional Theatre of Strasbourg. Entre sus trabajos más importantes destacan Liquidation de Imre Kertesz y Pulcinella de Stravinsky para el Teatro Nacional de Estrasburgo al lado de Julie Brochen, Molly Sweeney de Brian Friel para el Teatro Trevise en París y el Festival de Avignon y Mademoiselle Julie de Strinberg con Anna Mouglalis al Teatro Del Atelier de París. Para el Teatro Nacional de Lima ha diseñado los espectáculos Alzira de Verdi, La ciudad bajo el mar de Nilo Velarde, Pollicino de Henze y The little prince, de Rachel Portman.

Jean Pierre Gamarra es master en Dirección de Teatro Lírico por la Accademia per l’Opera italiana – Fundación Arena de Verona y Accademia Nazionale d’arte drammatico Silvio D’amico de Roma. Especializado en Dirección de ópera en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires, ganador en 2019 del premio a mejor producción latinoamericana por su montaje de Alzira de Verdi en el Gran Teatro Nacional de Lima en coproducción con la Ópera Real de Valonia Liege – Bélgica y la Óperade Bilbao – España.

Gamarra ha dirigido El Misántropo, de Molière, en el Teatro de la Alianza Francesa de Lima (2022) y La vida es sueño, de Calderón de la Barca, en la Temporada de Teatro Clásico, y Salomé (2023), de Oscar Wilde, en el Teatro Británico. Sus próximos proyectos incluyen Otelo, de Shakespeare, y el inicio de la Trilogia Tudor para la Ópera Nacional de Hamburgo.

La temporada de la obra será en el Teatro de la Alianza Francesa (Av. Arequipa 4595) desde el 24 de agosto al 30 de septiembre, de jueves a sábado a las 8:00 p.m.

Preventa: