La productora Lima New Stage Group LNSG presenta “Hay que salir riendo" del dramaturgo Paul Elliott y bajo la dirección de Rodrigo Falla Broussett.

Cuando la mayor diversión de tu vida en los últimos 30 años ha sido tu noche de cartas semanal con tus amigas, ¿qué haces cuando una integrante del grupo muere inesperadamente? Si eres Connie, Leona o Millie – tres señoras de un pueblo en Alabama – haces lo más atrevido de toda tu vida: te llevas “prestadas” sus cenizas de la funeraria para un último juego de cartas, y la noche más emocionante y salvaje involucra a un policía, un gato y una nueva manera de ver lo divertido de la vida, cuando realmente la vives. Esta es la premisa de la historia de la obra Hay que salir riendo.

La obra Exit Laughing -nombre original- se estrenó por primera vez en el año 2013. Ganadora del AACTNewPlayFest, la obra batió récords como la mejor comedia en la historia del Springfield Little Theatre. La puesta en escena pretende concientizar, mediante el entretenimiento y la comedia, sobre la diversión que le podemos dar a nuestras vidas incluso en los peores momentos.

“Para mí hay dos tipos de comedia: la primera, cuando la lees sabes que será genial y divertida hacerla; la segunda, cuando la lees no puedes dejar de reír” nos dice el director de la obra, Rodrigo Falla Broussett. “Hay que salir riendo es parte del segundo grupo. Esta obra fue una de las primeras comedias que leí y desde el primer momento me encantó, me enganché demasiado con el texto y las desventuras de sus personajes y supe que tenía que hacerla. Espero que esta historia de amor a la vida pueda llegar a mucha gente que lo necesita y venga a pasar un buen rato con nosotros”.

Hay que salir riendo se presenta de jueves a lunes 8:00 p.m. y los domingos a las 7 p.m. en el Teatro de Lucía (calle Bellavista 512, Miraflores). Entradas desde 33 soles (lunes populares)

Actúan: Lilian Nieto, Bettina Oneto, Natalia Torres Vilar, Ximena Galiano y Sebastián Stimman