Oscar 2020: estos son los nominados a los premios de la Academia de Hollywood

Alrededor de 9.000 miembros de la Academia de la Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood emitieron sus votos para escoger a los candidatos que competirán el próximo 9 de febrero por una o más estatuillas.

La 92ª edición de los premios Oscar se llevará a cabo en el Teatro Dolby de Los Ángeles y, al igual que el año pasado, no tendrá presentador.

Lista de nominados

Mejor película

Ford v Ferrari

The Irishman

1917

Marriage Story

Jojo Rabbit

Mujercitas

Once Upon A Time In... Hollywood

Joker

Parasite

Mejor dirección

Martin Scorsese, The Irishman ("El irlandés")

Quentin Tarantino, Once Upon A Time In... Hollywood ("Érase una vez en Hollywood")

Bong Joon Ho, Parasite ("Parásito")

Sam Mendes, 1917

Todd Phillips, Joker

Mejor actor

Antonio Banderas, "Dolor y gloria"

Adam Driver,Marriage Story ("Historia de un matrimonio")

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, The Two Popes ("Los dos papas")

Leonardo DiCaprio, Once Upon A Time In... Hollywood

Mejor actriz

Cynthia Erivo, "Harriet"

Scarlett Johansson, "Historia de un matrimonio"

Saoirse Ronan, Little Women ("Mujercitas")

Charlize Theron, Bombshell ("El escándalo")

Renée Zellweger, "Judy"

Mejor actor de reparto

Brad Pitt, Once Upon A Time... In Hollywood ("Érase una vez en Hollywood")

Tom Hanks, A Beautiful Day In The Neighborhood ("Un buen día en el vecindario" o "Un amigo extraordinario")

Al Pacino, The Irishman ("El irlandés")

Anthony Hopkins, The Two Popes("Los dos papas")

Joe Pesci, The Irishman ("El irlandés")

Mejor actriz de reparto

Kathy Bates, Richard Jewell

Laura Dern, Marriage Story ("Historia de un matrimonio")

Scarlett, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Little Women ("Mujercitas)

Margot Robbie, Bombshell ("El escándalo")

Mejor corto de acción

Brotherhood

Nefta Football Club

The neighbors' window

Saria

A sister

Mejor corto animado

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Mejor vestuario

Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Once Upon A Time In... Hollywood

Mejor banda sonora

Joker

Mujercitas

Marriage Story

1917

Star Wars: The Rise Of Skywalker

Mejor edición de sonido

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon A Time In... Hollywood

Star Wars: The Rise Of Skywalker

Mejor mezcla de sonido

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon A Time In... Hollywood