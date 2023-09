Un accidente ocurrido cuando tenía 13 años, que lo dejó en coma por dos semanas y le produjo un cuadro de amnesia, es el disparador de la película Hogar, el largometraje del realizador peruano Alejandro “Jano” Burmester. En clave testimonio y “viaje del héroe”, el filme nos sumerge en la intensa búsqueda del director en pos de recuperar su propia memoria, arrancada 18 años atrás por un accidente automovilístico. El documental, rodado a lo largo de diez años ciudades como Lima, Callao, Ica, Hamburgo, Kiel, Hengelo y Enschede, tendrá su estreno este sábado 30 de septiembre a las 5:00 p.m. en el CCPUCP.

El director se sumerge en la historia de sus padres: Guillermo Burmester, exsubmarinista de la Marina de Guerra del Perú y Haydée Atiaja, voluntaria de un hospital de emergencias. Tras el hallazgo de un material fotográfico y fílmico conservado durante más de 40 años, Jano descubrirá la época en que su familia construyó un hogar entre Alemania y Holanda en la década de los 70, cuando don Guillermo supervisaba la construcción de los primeros submarinos peruanos del tipo 209 para el gobierno militar. Los espectadores de este “largometraje de no ficción” seguiremos a su autor en la reconstrucción del pasado familiar y a buscar su identidad; en el camino, nos convertimos en testigos de los secretos familiares y en el encuentro del protagonista con los lugares más íntimos de su corazón.

Sobre su ópera prima, Jano Burmester ha referido: “Regresar a los lugares donde ellos habían vivido, regresar a donde ellos fueron felices, buscar la felicidad que se había impreso en esas imágenes de película super 8mm era mi intención. Luego me doy cuenta de que, mientras me voy, menos me encuentro; entonces, mis padres, su pasado y su presente, se convierten en puntos de referencia y de observación para reconocerme”.

Hogar obtuvo el premio TalentDOC, organizado por el Goethe-Institut en el año 2013. Con este apoyo, Jano Burmester ha participado del Taller Colón de la Fundación TYPA en Argentina, además de asesoramiento de documental de creación en Cochabamba, Bolivia. El largometraje también fue considerado para el 13° Fórum de Coproducción Documental – DOC de Buenos Aires. Además, fue nominado en el ranking de las 8 mejores películas peruanas de 2022, Ganador del Estímulo de Distribución Alternativa 2023, Ganador del Estímulo a película en construcción 2021 por DAFO, Selección Oficial del ULTRAcinema XII, Selección Oficial Foco Perú y Selección Oficial Festival Internacional Lima Alterna 2022 y Selección Foco Perú - Cine del Mañana (25° Festival de Lima 2021).

Hogar, producida por Atiaja Film y distribuida por Tiempo Libre, tendrá funciones en el Centro Cultural de la PUCP el sábado 30 de septiembre, el 1ro, 2 y 4 de octubre, para luego proyectarse en el Cineteatro Irracional el 5, 6, 10 y 11 de octubre. A continuación, la película tendrá una gira por diversas ciudades del país, pasando por Huancayo, Cusco, Ayacucho, Urubamba, Sicuani, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Puno, Ica, Iquitos y Pucallpa. Las fechas y horarios se anunciarán en las redes sociales de la película.

Fechas y horarios de proyecciones:

CCPUCP: AV. Camino Real 1075 San isidro

Sábado 30 de septiembre, 5:00 p.m.

Domingo 1ro de octubre, 3:00 p.m.

Lunes 2 de octubre, 8:30 p.m.

Miércoles 4 de octubre, 6:30 p.m.

Cineteatro Irracional: AV. Balta 170, Barranco