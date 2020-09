Plantean gran museo de las culturas en Trujillo

El Patronato por Trujillo, asociación civil independiente de cualquier entidad del Estado, propondrá la construcción del Gran Museo de las Culturas del Norte del Perú en el terreno que ocupa el tradicional Club Libertad pero que, según una reciente orden judicial, deberá ser devuelto a la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, institución de la municipalidad provincial.

La iniciativa cuenta también con el respaldo del reconocido arqueólogo Walter Alva Alva, director del Museo Tumbas Reales de Sipán (Lambayeque) y persona muy identificada con la capital de La Libertad, pues es exalumno del Colegio Nacional San Juan y de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT).

proyecto. Álvaro del Río Alegría, presidente del Patronato por Trujillo, contó a este Diario que en los próximos días espera reunirse con el alcalde provincial, José Ruiz Vega, para manifestarle su deseo de que en los 23,533 m2 de terreno que ocupa el Club Libertad, se construya “el tan anhelado espacio cultural”.

“Ya le hemos solicitado una reunión al alcalde, pero estamos a la espera de que nos confirme la cita. Es muy importante precisar que este proyecto implica no solo el concepto del museo tradicional, sino también la construcción de un gran centro cultural en el que se pueda mostrar y difundir las diferentes expresiones de arte, incorporando las nuevas tecnologías y respetando el medio ambiente”, sostuvo.

Para Álvaro del Río, la construcción de este importante espacio cultural permitirá reforzar la identidad regional en Trujillo y el norte del país. “Voy a hacer una ligera comparación que puede ser un poco odiosa, pero en Cuzco y Arequipa hay una mayor identidad con su patrimonio, historia y cultura”. “[...] Pretendemos hacer un trabajo no para Trujillo, sino para el norte, que no está integrado como el sur. No tenemos un centro cultural que nos muestre cuál es la validez de nuestra historia. Muchos de nuestros problemas políticos, económicos y sociales parten porque no tenemos amor por lo nuestro”, añadió.

Walter Alva, descubridor del Señor de Sipán, recalcó que el

Gran Museo de las Culturas del Norte del Perú podría convertirse “en la obra emblemática de Trujillo”, además de “ser un gran atractivo turístico que complementaría todo el circuito de la Ruta Moche”. “Hablamos de un atractivo ancla y de un museo que va a servir para fomentar la identidad y presentar de manera ordenada todo el desarrollo de las culturas”.

El arqueólogo recordó que en La Libertad se desarrollaron dos de las más importantes culturas preíncas: Mochica y Chimú. “La propuesta es generar un gran museo que brinde también instalaciones de servicio cultural y recreativas. El concepto es muy amplio, además de estar ubicado a solo dos cuadras de la Plaza de Armas [de Trujillo]”, dijo.

Alva citó como ejemplo la importancia que tiene el Museo Tumbas Reales de Sipán, inaugurado en 2002. “Se ha convertido en un ícono de la cultura y el turismo que ha generado un flujo de casi tres millones de visitas, pero debemos tener otro atractivo importante que complemente los monumentos como las huacas de Moche y Chan Chan”, sostuvo.

proceso. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia declaró infundado el recurso de casación interpuesto por el Club Libertad para intentar anular los fallos de primera y segunda instancia que le denegaron la prescripción del terreno. Sin embargo, la institución trujillana, organizadora del Concurso Nacional y Mundial de Marinera, ha indicado, mediante un comunicado, que no entregará el terreno en disputa.